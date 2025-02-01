 

Открытие затерянных островов: может ли это быть легендарная Атлантида?

01.02.2025, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Испанские исследователи обнаружили затерянные острова, затонувшие в океане миллионы лет назад у берегов Лансароте. Подводная гора, названная Маунт Лос Атлант, содержит три бездействующих вулкана и имеет диаметр около 50 километров. Ее основание находится примерно в 2,3 км под поверхностью океана. Об этом сообщает Live Science.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

По мнению руководителя проекта Луиса Сомосы, это открытие может быть источником легенды об Атлантиде.

«В прошлом это были острова, и они затонули, они все еще тонут, как гласит легенда об Атлантиде», – сказал Сомоса.

Команда обнаружила острова во время исследования морского дна у восточного побережья Лансароте с помощью дистанционно управляемого транспортного средства (ROV) на глубине от 100 до 2500 м. Погружение осуществлялось в рамках проекта Atlantis IGME-CSIC, целью которого является лучшее понимание подводной вулканической и гидротермальной активности в регионе.

Лос-Атлант, вероятно, представлял собой серию островов в эпоху эоцена (56-34 миллиона лет назад). Как только вулканы перестали извергаться, лава затвердела и стала более плотной, в результате чего острова погрузились в океан. Но некоторые черты этих затерянных островов сохранились.

«Мы определили пляжи, скалы и песчаные дюны на плоской вершине подводной горы», – сказал Сомоса. Некоторые пляжи находятся всего в 60 м под поверхностью океана. Во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был намного ниже, чем сегодня, бездействующие вулканы снова превратились бы в острова.

Теперь команда проанализирует образцы, собранные в Лос-Атланте, чтобы датировать вулканические породы и точно определить, когда острова начали тонуть. Они также планируют вернуться к подводным вулканам Канарских островов во время экспедиции в следующем году.

Открытие затерянных островов Лос-Атлант заставило исследователей вспомнить легенду об Атлантиде. Может ли это быть реальное место, которое вдохновило Платона на создание этой легенды? Дальнейшие исследования, возможно, смогут ответить на этот вопрос.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / На Марсе обнаружили океаны жидкой воды

01.02 / Мнение «аналитика»: О санкциях «из Ада»… Пора России падать на колени?

01.02 / IT-отдел ГД представил нейросеть «Бронислав», превосходящую DeepSeek по основным показателям

01.02 / Waymo планирует ввести экспериментальные «чаевые» для автопилотов

01.02 / Китайская компания Realme изобрела рекордную зарядку для смартфонов

01.02 / Как мозг интегрирует прошлый опыт, переписывая реальность

01.02 / Археологи успешно расшифровали древние вавилонские клинописные таблички

01.02 / Роботы-шпионы? Исследователи взломали робота-газонокосилку и обнаружили уязвимости для слежки

01.02 / Мост не для слабонервных – китайский подвесной мост на грани безумия

01.02 / Мнение: Сильный забирает всё!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика