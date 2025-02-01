Открытие затерянных островов: может ли это быть легендарная Атлантида?

Испанские исследователи обнаружили затерянные острова, затонувшие в океане миллионы лет назад у берегов Лансароте. Подводная гора, названная Маунт Лос Атлант, содержит три бездействующих вулкана и имеет диаметр около 50 километров. Ее основание находится примерно в 2,3 км под поверхностью океана. Об этом сообщает Live Science.

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По мнению руководителя проекта Луиса Сомосы, это открытие может быть источником легенды об Атлантиде.

«В прошлом это были острова, и они затонули, они все еще тонут, как гласит легенда об Атлантиде», – сказал Сомоса.

Команда обнаружила острова во время исследования морского дна у восточного побережья Лансароте с помощью дистанционно управляемого транспортного средства (ROV) на глубине от 100 до 2500 м. Погружение осуществлялось в рамках проекта Atlantis IGME-CSIC, целью которого является лучшее понимание подводной вулканической и гидротермальной активности в регионе.

Лос-Атлант, вероятно, представлял собой серию островов в эпоху эоцена (56-34 миллиона лет назад). Как только вулканы перестали извергаться, лава затвердела и стала более плотной, в результате чего острова погрузились в океан. Но некоторые черты этих затерянных островов сохранились.

«Мы определили пляжи, скалы и песчаные дюны на плоской вершине подводной горы», – сказал Сомоса. Некоторые пляжи находятся всего в 60 м под поверхностью океана. Во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был намного ниже, чем сегодня, бездействующие вулканы снова превратились бы в острова.

Теперь команда проанализирует образцы, собранные в Лос-Атланте, чтобы датировать вулканические породы и точно определить, когда острова начали тонуть. Они также планируют вернуться к подводным вулканам Канарских островов во время экспедиции в следующем году.

Открытие затерянных островов Лос-Атлант заставило исследователей вспомнить легенду об Атлантиде. Может ли это быть реальное место, которое вдохновило Платона на создание этой легенды? Дальнейшие исследования, возможно, смогут ответить на этот вопрос.