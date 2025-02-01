IT-отдел ГД представил нейросеть «Бронислав», превосходящую DeepSeek по основным показателям
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Глава комитета
Госдумы по внедрению передовых технологий Святослав Козлевич на конференции в
Сколково представил мощнейшую отечественную модель искусственного интеллекта «Бронислав»,
долгое время державшуюся в секрете. С 2020 года она применялась депутатами для создания
новых законопроектов, а по основным параметрам она уже тогда превосходила
современную DeepSeek.
«Бронислав»
ежегодно придумывает по 300 законопроектов и пишет для них обоснования, а также
анализирует состояние экономики и общественное мнение. Идеи нейросети идеи чаще
всего сразу принимаются в трёх чтениях. Когда специалисты проанализировали её характеристики и поняли, что сделали прорыв в нейросетевой науке,
правительство приняло решение засекретить «Бронислава» и скрыть его
существование от широких масс.
«DeepSeek по своим основным характеристикам соответствует «Бронислав-3»,
которой мы пользовались в 2021 году, – говорит Святослав Козлевич. – Современная
версия «Бронислав-7» несколько мощнее, однако китайские коллеги нас за 3-4 года
догонят, поэтому нет смысла держать всё это в секрете. Наша модель даёт более
аргументированные ответы, хорошо разбирается в российском и международном
законодательстве, а также умеет отлично разгадывать кроссворды. Не зря мы
столько денег вложили в Сколково».
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