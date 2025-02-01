IT-отдел ГД представил нейросеть «Бронислав», превосходящую DeepSeek по основным показателям

Глава комитета

Госдумы по внедрению передовых технологий Святослав Козлевич на конференции в

Сколково представил мощнейшую отечественную модель искусственного интеллекта «Бронислав»,

долгое время державшуюся в секрете. С 2020 года она применялась депутатами для создания

новых законопроектов, а по основным параметрам она уже тогда превосходила

современную DeepSeek.

«Бронислав»

ежегодно придумывает по 300 законопроектов и пишет для них обоснования, а также

анализирует состояние экономики и общественное мнение. Идеи нейросети идеи чаще

всего сразу принимаются в трёх чтениях. Когда специалисты проанализировали её характеристики и поняли, что сделали прорыв в нейросетевой науке,

правительство приняло решение засекретить «Бронислава» и скрыть его

существование от широких масс.

«DeepSeek по своим основным характеристикам соответствует «Бронислав-3»,

которой мы пользовались в 2021 году, – говорит Святослав Козлевич. – Современная

версия «Бронислав-7» несколько мощнее, однако китайские коллеги нас за 3-4 года

догонят, поэтому нет смысла держать всё это в секрете. Наша модель даёт более

аргументированные ответы, хорошо разбирается в российском и международном

законодательстве, а также умеет отлично разгадывать кроссворды. Не зря мы

столько денег вложили в Сколково».

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