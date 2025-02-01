Waymo планирует ввести экспериментальные «чаевые» для автопилотов

Исследователь в области кибербезопасности Джейн Вонг при помощи новой уязвимости сумела взломать бортовой компьютер беспилотного такси от Waymo. На данный момент уязвимость уже закрыта, но эксперт успела сделать скриншоты любопытных вещей, найденных в системе. Например, функции «оставить чаевые», которая с большой вероятностью скоро будет активирована разработчиками.

Роботу на базе автомобиля Jaguar EV деньги не нужны — равно как и благодарность за его работу, в отличие от людей-таксистов. Поэтому новость вызвала волну скепсиса и насмешек среди пользователей сервиса Waymo. В духе того, что теперь и бездушную автоматику можно будет подкупить и она «закроет глаза» на непотребное состояние пассажиров такси.

Некоторые пользователи сети предположили, что эти деньги пойдут на благотворительность – дескать, Waymo таким способом пытается восстановить подмоченную репутацию. Однако компания не имеет права присваивать пожертвования, поэтому закрыть брешь в размере $2 млрд. убытков за первую половину 2024 года таким образом она не сможет. На налоговые льготы рассчитывать тоже не приходится, так что речь идет именно о пиар-решении.

Waymo хоть и является одной из самых быстрорастущих компаний беспилотных такси в мире, но постоянно сталкивается с критикой. То электромобиль застрянет на перекрестке и породит пробку, то устроит ДТП и раздавит робота-курьера, плюс нетрезвые пассажиры порой громят машины из куража – остановить ведь их некому. Негативных отзывов о сервисе слишком много, поэтому желание руководства компании добавить хоть немного позитива вполне оправданно. Только способ выбран на удивление противоречивый.Источник — Jane Wong