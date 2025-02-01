Китайская компания Realme изобрела рекордную зарядку для смартфонов

Китайская компания Realme представила технологию SuperSonic Charge, которая обеспечит рекордную скорость зарядки смартфонов. Эта инновация позволит заряжать устройства с мощностью 320 ватт, что является абсолютным рекордом в данной отрасли. Об этом сообщает Fone Arena.

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По словам представителей компании, смартфоны, поддерживающие технологию SuperSonic Charge, смогут заряжаться с 0 до 17 процентов за всего 35 секунд. Это означает, что пользователи смогут получить необходимый заряд для продолжения работы или развлечений в считанные секунды.

Realme пока не раскрывает емкость батарей будущих смартфонов, которые будут поддерживать эту технологию, но обещает представить больше информации на предстоящем мероприятии 14 августа. Там же компания представит четыре другие инновации, которые, вероятно, будут связаны с зарядкой и энергетикой смартфонов.

Напомним, что предыдущий рекордный стандарт быстрой зарядки представила компания Xiaomi, которая заявила, что ее телефоны с поддержкой быстрой зарядки мощностью 300 ватт смогут заряжаться на 100 процентов за 5 минут. Однако Realme удалось превзойти этот рекорд, представив технологию SuperSonic Charge с мощностью 320 ватт.