Как мозг интегрирует прошлый опыт, переписывая реальность

Исследование, проведенное Фондом Шампалимо, показало, как наш мозг сочетает прошлый опыт с новой сенсорной информацией для конструирования реальности. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Исследователи обнаружили, что наш мозг имеет врожденный генетический план организации пространственно выровненных связей, независимый от визуального ввода. Однако, при визуальном восприятии, обратная связь предоставляет больше контекстуальной и новой информации, повышая способность клеток отбирать информацию из более широкой области визуальной сцены.

«Мы обнаружили, что при визуальном восприятии обратная связь предоставляет больше контекстуальной и новой информации, повышая способность клеток отбирать информацию из более широкой области визуальной сцены», – говорит один из авторов исследования Радхика Раджан.

Исследователи изучали влияние визуального опыта на проекции обратной связи в нижнюю зрительную область, называемую V1, у мышей. Ученые в разных условиях вырастили две группы грызунов: одну в нормальной среде с регулярным освещением, а другую в темноте. Затем они наблюдали, как обратные связи и клетки, на которые они нацелены в V1, реагировали на различные области поля зрения.

Команда обнаружила, что у нормально выращенных мышей входы обратной связи на глубоком уровне в V1 организуются в соответствии с шаблонами, которые они «предпочитают» видеть, такими как вертикальные или горизонтальные линии.

«Это говорит о том, что визуальный опыт играет решающую роль в тонкой настройке связей обратной связи и формировании пространственной информации, передаваемой от верхних к нижним областям зрения», – отмечает старший автор исследования Леопольдо Петреану.

Открытие этого мозгового интерфейса, где предыдущие знания сочетаются с новой сенсорной информацией, может быть ценной для разработки вмешательств в случаях, когда этот процесс интеграции дает сбой. Например, при аутизме люди могут воспринимать все как новое, потому что предшествующая информация недостаточно убедительна, чтобы повлиять на восприятие. И наоборот, при шизофрении предшествующая информация может быть чрезмерно доминирующей, что приводит к восприятию, которое генерируется изнутри, а не основано на фактическом сенсорном вводе.

«Понимание того, как интегрируются сенсорная информация и предварительные знания, может помочь устранить эти дисбалансы», – заключает Петреану.