Археологи успешно расшифровали древние вавилонские клинописные таблички

Археологи наконец-то смогли расшифровать загадочные пророчества, написанные на древневавилонских клинописных табличках. Эти таблички, датированные примерно 1200 годом до нашей эры, были обнаружены в вавилонском городе Сиппар на территории современного Ирака и оставались неразгаданными с момента их обнаружения. Об этом пишет Independent.

Фото из открытых источников / Глиняная клинописная табличка с таблицей лунных затмений за 731-317 годы до н.э. / British Museum

Месопотамская цивилизация возникла на землях между реками Тигр и Евфрат на территории современного Ирака, северо-востока Сирии и юго-востока Турции. Благодаря своему расположению между двумя реками, город оказался свидетелем развития человеческой цивилизации, развившейся из сельскохозяйственных поселений в крупные города.

На этой земле около трех-четырех тысяч лет назад люди начали фиксировать связи, которые они видели в своем мире, от медицинских предсказаний, основанных на изменениях в кровеносных сосудах и глазах человека, до более эзотерических связей с тем.

Благодаря использованию искусственного интеллекта, исследователи смогли правильно перевести текст на четырех табличках, содержащих древнейшие известные записи предзнаменований лунного затмения, касающихся судьбы древней Месопотамии.

Одно из предсказаний гласит: «Если затмение внезапно скроется из своего центра и прояснится сразу: царь умрет, разрушение Элама».

Другое предсказание предвещает мор: «Затмение в вечернюю стражу предвещает мор. Если затмение будет неправильным, ничто не пострадает, всемирный потоп произойдет повсюду».

Эти пророчества показывают, что люди того времени довольно негативно интерпретировали небесные события, такие как лунные затмения, связывая их с приближением крупных катастроф.

Как пишут авторы исследования, «Вавилонская астрология была академической ветвью гадания, основанной на вере в то, что события на небе были закодированными знаками, размещенными там богами как предупреждения о будущих перспективах тех, кто живет на Земле».

Астрологические наблюдения были частью сложного метода защиты короля и регулирования его поведения в соответствии с волей богов. Эта находка позволяет больше понять о древнейшей астрологии и культуре Месопотамии.

Теперь, когда тайна древних табличек расшифрована, исследователи могут приступить к более глубокому изучению этих пророчеств и их значения в контексте древнейшей цивилизации.