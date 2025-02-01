 

Мнение: Сильный забирает всё!

01.02.2025, 4:55, Разное
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Самое поразительное, что Россия умудрилась взять да сломать вообще всю модель послевоенного устройства мира. Если прежде мир кое-как почти 80 лет держался на принципе «каждый в своих границах, и никто не допускает и мысли позариться на чужое!», то с появлением российских войск все переменилось, и мы видим, как понемногу в мире побеждает принцип «тот, кто сильнее, забирает себе всё, что понравится». То есть какой-то внезапный возврат на 200 лет назад, практически ко временам наполеоновских войн, когда решали, по слову Бонапарта, «большие батальоны». Если твои батальоны самые большие, если твоя страна самая большая и воинственная – то кто, собственно, сможет тебе возразить или что-то оспорить? ПРАВО СИЛЫ – самое древнее и самое понятное из всех.

И если поначалу еще можно было решить, что «это все придумал проклятый Путин», нам послышалось, сейчас с Путиным всем миром справятся и снова наступит послевоенный мировой порядок – то через каких-то пару лет после Путина, который на деле начал воплощать «право силы» и заливать территорию Украины кровью, вдруг, неожиданно для всех, у Путина нашелся последователель. И, главное, какой! Представитель главного мирового судьи, чья обязанность – следить за порядком и пресекать любые поползновения нарушать этот порядок. Вдруг Трамп, глава мирового надзирателя за порядком и соблюдением приличий, повел дикие, ни на что не похожие речи, полностью в духе… Путина. Трамп, как мы помним, предложил Канаде и Гренландии вступить в славные ряды ШТАТОВ. Увеличив тем самым мощь и охват всех США в мире. По сути, так прозвучало приглашение к аннексии.

И пусть поначалу очень многие хотели бы воспринять это как шутку – но время показало, что Трамп отнюдь не шутил. Более того – Трамп даже успел, разъясняя свою позицию, сообщить, что он вовсе не исключает участия американских войск в процессе, так сказать, присоединения. Далее – читаем мое Бусти и попытаемся представить себе, во что превратится весь мир в случае, если возобладают уже обозначенные тенденции. Читаем ваше любимое Бусти Сапожника, где только у вас есть шанс прочитать о том, каким станет мир Будущего!
https://boosty.to/sapojnik
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Источник: Размышления вольного социолога


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