Рупор кремлевской пропаганды: Атаман зашел не в ту дверь
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Атаман зашел не в ту дверь
Бывший атаман Краснодара потратил почти 8 миллионов из краевого бюджета на премии и корпоративы. На фото как раз одна из таких тусовочек.
Юрий Шмельков (в очках) выписывал огромные премии — доходило и до 90 тысяч. Их батька брал из сэкономленных на зарплатах уволившихся сотрудников. Правда, перепадало только командирам дружин и бухгалтеру — они рассказали, что часть бонусов иногда сдавали в общак на корпоративы. Погулять любили, кадры с одной из тусовок утекли. Работника, который слил фоточки, уже уволили. Причём, Шмельков говорит, бухгалтерия просто ошиблась в расчётах, а на снимке обычная казачья традиция на второй день свадьбы.
Обществу назначили штраф 348к и обязали вернуть всю сумму. Преемник Шмелькова Андрей Белоусов прокомментировал Kub Mash, что сорил бюджетом предшественник, а разгребать теперь ему.
http://vott.ru/entry/645424 – цинк
Бывший атаман утверждает, что на фото старинные казачьи традиции и ничего такого нет.
Насчет выписанных самому себе премий, бывший атаман был менее убедителен.
Суммы конечно тут не то, чтобы запредельные, поэтому отделался только штрафом и обструкцией в СМИ за то, что позорит казачество.
PS. Есть казаки и есть кизяки. Это кизяки.
PS2. Фото атамана в красных очках можете разбирать на аватарки.
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Источник: Colonel Cassad
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