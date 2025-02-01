Рупор кремлевской пропаганды: Атаман зашел не в ту дверь

Атаман зашел не в ту дверь

Бывший атаман Краснодара потратил почти 8 миллионов из краевого бюджета на премии и корпоративы. На фото как раз одна из таких тусовочек.

Юрий Шмельков (в очках) выписывал огромные премии — доходило и до 90 тысяч. Их батька брал из сэкономленных на зарплатах уволившихся сотрудников. Правда, перепадало только командирам дружин и бухгалтеру — они рассказали, что часть бонусов иногда сдавали в общак на корпоративы. Погулять любили, кадры с одной из тусовок утекли. Работника, который слил фоточки, уже уволили. Причём, Шмельков говорит, бухгалтерия просто ошиблась в расчётах, а на снимке обычная казачья традиция на второй день свадьбы.

Обществу назначили штраф 348к и обязали вернуть всю сумму. Преемник Шмелькова Андрей Белоусов прокомментировал Kub Mash, что сорил бюджетом предшественник, а разгребать теперь ему.

http://vott.ru/entry/645424 – цинк

Бывший атаман утверждает, что на фото старинные казачьи традиции и ничего такого нет.

Насчет выписанных самому себе премий, бывший атаман был менее убедителен.

Суммы конечно тут не то, чтобы запредельные, поэтому отделался только штрафом и обструкцией в СМИ за то, что позорит казачество.

PS. Есть казаки и есть кизяки. Это кизяки.

PS2. Фото атамана в красных очках можете разбирать на аватарки.

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Источник: Colonel Cassad

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