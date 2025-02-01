Два критических возраста: как наш организм меняется с течением времени

Ученые из Стэнфордского университета провели новое исследование, которое показало, что человеческий организм переживает два резких скачка вперед в процессе старения. Первый скачок происходит в возрасте 44 лет, а второй – в возрасте 60 лет. Эти изменения не происходят постепенно, а представляют собой драматические скачки, которые могут быть связаны с различными заболеваниями. Исследование опубликовано в Nature Aging.

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Исследователи отслеживали группу из 108 взрослых, которые сдавали биологические образцы каждые несколько месяцев в течение нескольких лет. Они изучили более 135 000 биологических признаков, включая РНК, белки, липиды и микробиом кишечника, кожи, носа и полости рта.

Результаты показали, что около 81 процента всех изученных молекул претерпели изменения на одном или обоих из этих этапов. Первый скачок, происходящий в середине 40-х годов, был связан с изменениями в молекулах, связанных с метаболизмом липидов, кофеина и алкоголя, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями и дисфункциями кожи и мышц.

Второй скачок, происходящий в начале 60-х годов, был связан с метаболизмом углеводов и кофеина, сердечно-сосудистыми заболеваниями, кожей и мышцами, иммунной регуляцией и функцией почек.

Ученые отмечают, что менопауза или перименопауза не являются основными факторами, влияющими на эти изменения, поскольку у мужчин в том же возрасте также произошли значительные молекулярные изменения.

«Это говорит о том, что, хотя менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, наблюдаемым у женщин после 40 лет, вероятно, существуют другие, более значимые факторы, влияющие на эти изменения как у мужчин, так и у женщин», – объясняет специалист по метаболомике Сяотао Шен.

Исследователи подчеркивают, что размер их выборки довольно мал, и они протестировали ограниченное количество биологических образцов. Поэтому будущие исследования должны быть направлены на изучение этого явления более детально и по более широкому кругу вопросов, чтобы лучше понять, как меняется человеческий организм с течением времени.