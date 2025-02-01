Рупор кремлевской пропаганды: “Китайский Пентагон”
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Китай строит к юго-западу от Пекина огромный военный комплекс.
Американские СМИ уже упражняются на тему "китайского Пентагона".
Общая площадь объекта более 4 км. Некоторые элементы строительства позиционируют как подготовку к сооружению заглубленных бункеров.
НОАК на эти заявления смотрит флегматично и никак не комментирует, как ранее не комментировала различные вбросы по поводу расширения ракетных полей в западном Китае.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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