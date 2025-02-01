 

Рупор кремлевской пропаганды: “Китайский Пентагон”

01.02.2025, 3:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китай строит к юго-западу от Пекина огромный военный комплекс.
Американские СМИ уже упражняются на тему "китайского Пентагона".
Общая площадь объекта более 4 км. Некоторые элементы строительства позиционируют как подготовку к сооружению заглубленных бункеров.
НОАК на эти заявления смотрит флегматично и никак не комментирует, как ранее не комментировала различные вбросы по поводу расширения ракетных полей в западном Китае.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Атаман зашел не в ту дверь

01.02 / Два критических возраста: как наш организм меняется с течением времени

01.02 / Способности рыбки Данио помогут в лечении повреждения спинного мозга у людей, считают ученые

01.02 / В мексиканских джунглях археологи обнаружили древнюю каменную плиту майя

01.02 / Искусственный интеллект самостоятельно изменил собственный код, и это взволновало экспертов

01.02 / Тест для кулинаров: угадай советский фильм по знаменитому блюду

01.02 / Мнение «аналитика»: О хороших русских и свидомых украинцах… Всё тайное становится явным?

01.02 / В Китае создали операционную систему с искусственным интеллектом

01.02 / Мнение: Производство топлива в космосе, 3D-принтер для невесомости и поиск аккумулятора

31.01 / «Красные спрайты» озарили ночное небо над Европой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика