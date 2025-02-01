Способности рыбки Данио помогут в лечении повреждения спинного мозга у людей, считают ученые

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что рыбки Данио способны регенерировать свой спинной мозг благодаря выживаемости и приспособляемости поврежденных нейронов. Это открытие может стать ключом к разработке новых методов лечения повреждений спинного мозга у людей.

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Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что поврежденные нейроны рыбки Данио не погибают после травмы, а вместо этого претерпевают трансформацию. Это позволяет рыбке восстановить свою нормальную способность плавать, даже несмотря на наличие регенерирующих стволовых клеток.

«Мы обнаружили, что большинство, если не все аспекты восстановления нервной системы, которых мы пытаемся достичь у людей, естественным образом проявляются у рыбок Данио», – говорит старший автор исследования Майсса Мокалл. «Наше исследование выявило генетические мишени, которые помогут нам развивать этот тип пластичности в клетках людей и других млекопитающих».

Исследование показало, что стволовые клетки, способные формировать новые нейроны, играют дополнительную роль в регенерации спинного мозга, но не руководят процессом. Вместо этого, выжившие поврежденные нейроны и их способность немедленно перепрограммироваться после травмы определяют цепочку событий, необходимых для регенерации спинного мозга.

«Нейроны сами по себе, без связей с другими клетками, не выживают», – сказал Мокалл. «Мы считаем, что у рыбок Данио поврежденные нейроны могут преодолеть стресс, вызванный травмой, потому что их гибкость помогает им устанавливать новые локальные связи сразу после травмы».

Исследователи надеются, что идентификация генов, управляющих этим защитным процессом у рыбок Данио, версии которых также присутствуют в геноме человека, поможет им найти способы защитить нейроны людей от волн клеточной гибели, которые мы наблюдаем после повреждений спинного мозга.