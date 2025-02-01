 

В мексиканских джунглях археологи обнаружили древнюю каменную плиту майя

01.02.2025, 2:15, Разное
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Глубоко в мексиканских джунглях, в заброшенном городе Коба, недалеко от величественной пирамиды Нохоч Мул, была обнаружена огромная каменная плита, спрятанная на дне священного бассейна. Об этом пишет Science Alert.

Фото из открытых источников / INAH

Эта плита, размером 11 квадратных метров, содержит уникальную надпись, состоящую из 123 символов, тщательно вырезанных на ее поверхности. Первоначальная проверка показала, что символы описывают дату основания города под названием Кех-Витц-Нал, или «Оленья гора», 12 мая 569 года нашей эры.

Но это не единственное открытие, которое было сделано. Символы также упоминают ранее неизвестного правителя майя – К’авиил Чак Чеен, имя, призывающее бога молнии майя К’авиила. Другие символы относятся к богам, которые, как считалось, основали Кобу, включая Болона Дзакаба Аджава – повелителя бесчисленных поколений.

Раскопки в Кобе продолжаются, и команда археологов работает над восстановлением и сохранением камня от дальнейшего повреждения водой и эрозией. Была выполнена детальная 3D-конструкция с высоким разрешением, которая позволит продолжить изучение, не потревожив камень еще больше.

Коба – один из немногих археологических памятников, название которого означает «бурные воды». Этот город был построен майя еще в 50 году до нашей эры и был заселен более 1500 лет, причем самые последние здания построены между 1200 и 1500 годами нашей эры. На пике своего развития это был процветающий культурный центр с населением около 50 000 человек.

Археологи продолжают изучать надпись и надеются раскрыть еще больше секретов древнего города.


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