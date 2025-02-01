 

Мнение «аналитика»: О хороших русских и свидомых украинцах… Всё тайное становится явным?

01.02.2025, 0:40, Разное
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Кажется, сказано всё. Русский либерал рвётся на украинском вопросе, а украинский либерал занесён в Красную книгу как единственный сохранившийся экземпляр. И то в России.

Однако же и на старуху бывает… прозрение. И тогда — четвёртые сутки пылают страницы, а взрывы раскалённых пятых точек таковы, что ускоряют глобальное потепление.

Вау! Оказывается… вот это всё от российской оппозиции – путинский режим скоро падёт, репарации, коллективное покаяние, деколонизация, #Украина должна победить, – а также встречное расчеловечивание всех русских и им сочувствующих, призывы к этническим чисткам в Крыму и к деколонизации «рашки» (но с одновременными издёвками над якутами и татарами) произрастали из одного корня. И питались из одного корыта.

Вдруг оказалось, что и эти все безумно праведные юноши и девушки, и взрослые дяди и тёти со взором горящим в белых пальто, которые так смело требовали от собственной страны «платить и каяться», они… просто-напросто зависели от западных грантов. А украинские #СМИ и сетки каналов, пестовавшие самую пещерную ненависть ко всему русскому, от этих грантов зависели на 90%.

Причём всё это было за сущие копейки. Вся эта безумная неонацистская кампания – «русские не люди» с одной стороны, и «наш народ рылом не вышел» с другой, – была буквально за копейки. Потому что ни те, ни другие большего и не стоят. Но без этого бы никакого военного конфликта между двумя возникшими в 1991 государствами-обрубками, скорее всего, вообще не было бы.

А что самое обидное, конфликт-то не был зловещим планом «Вашингтонского обкома», Сороса, Ротшильдов и Рокфеллеров. Просто лучшие люди и с той, и с другой стороны добросовестно за средства спонсоров насаждали леволиберальную повестку с её приматом «общечеловеческих» ценностей над ценностью человеческой жизни. Хотели, как лучше, блин.

Это вот иноагент Юлия Латынина прозрела внезапно.

И понеслось…

А вы согласны с тем, где сейчас надо искать реальных виновных в безобразном происходящем?

И с тем, что надо делать, чтобы эти нынешние безобразия прекратить?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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