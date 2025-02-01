 

Украинские власти сообщили об обстреле исторического центра Одессы

01.02.2025, 0:25, Новости дня
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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер пишет о российском ракетном обстреле исторического центра Одессы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщает, что после ракетного обстрела исторического центра города на данный момент известно о двух пострадавших.

По его словам, “много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой”.

Российская армия пока не комментировала обстрел Одессы.

Телеграм-канал “Думская”, уточняет, что повреждено здание гостиницы “Бристоль”. Отель поврежден с первого по четвертый этаж. Одну из пострадавших нашли на втором этаже, где ее завалило обвалившимися конструкциями здания.

Гостиница “Бристоль” строилась с 1898 по 1899 год по проекту архитекторов Александра Бернардацци и Адольфа Минкуса напротив здания Новой купеческой биржи. Она стала первой 4-х этажной гостиницей Одессы.

Сейчас зданию гостиницы присвоен статус “памятника архитектуры”


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