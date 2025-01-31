«Красные спрайты» озарили ночное небо над Европой

Недавно жители Франции стали свидетелями редкого и завораживающего зрелища: в ночном небе появились «красные спрайты», которые похожи на огромных светящихся медуз. Это естественное явление было запечатлено очевидцем в небе над Ниццей и Женевским озером во время недавних штормов над Францией. Об этом сообщает Daily Star.

Фото из открытых источников / @suarezphoto / Соцсеть X

Фотограф Кристоф Суарес, который специализируется на съемке штормов, смог запечатлеть это необычное зрелище. Он опубликовал несколько своих снимков в соцсети X. На одном из снимков вспышка света напоминает гигантскую светящуюся медузу.

«Зрелище было потрясающим. К счастью, мы были под звездами», – написал Кристоф.

В беседе с Daily Star он добавил, что смог сфотографировать Северное сияние и красные спрайты в течение 24 часов.

«Я фотографирую штормы более 20 лет. Мне доставляет огромное удовольствие видеть, как красные спрайты появляются на ЖК-экранах моих устройств, но на этот раз это было лучше, чем обычно, потому что явления были мощными и очень четкими», – сказал он.

Кристоф добавил, что снимал шторм с расстояния почти 300 километров. Он также отметил, что исследователи не могут полностью объяснить светящиеся явления, подобные красным спрайтам.

Фото из открытых источников / @suarezphoto / Соцсеть X

В Сети активно обсуждают снимки красных спрайтов, и некоторым это природное явление не очень-то понравилось. Дело в том, что во многих культурах спрайты считаются предзнаменованиями будущих событий. Например, в некоторых европейских странах спрайты считались знаками приближающихся штормов или катастроф.

По данным экспертов, подобные световые явления представляют собой кратковременные явления электрического пробоя / электрически индуцированные формы светящейся плазмы, которые происходят значительно выше высот обычных молний и облаков.