Арктика на грани экологической катастрофы: «Гигантская ртутная бомба» угрожает окружающей среде

Арктика, один из наиболее чувствительных к изменению климата регионов планеты, сталкивается с новой угрозой. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research Letters, в Арктике существует «гигантская ртутная бомба», готовая взорваться и нанести ущерб окружающей среде и здоровью 5 миллионов человек, живущих в арктической зоне.

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Ртуть, высокотоксичный металл, который может нанести вред нервной системе и мозгу, в течение тысяч лет хранилась в вечной мерзлоте Арктики. Однако, по мере того, как климат меняется и Арктика становится теплее, ртуть начинает высвобождаться из вечной мерзлоты и попадать в окружающую среду.

Исследователи, изучавшие образцы керна из вечной мерзлоты в бассейне реки Юкон на Аляске, обнаружили, что значительные количества ртути высвобождаются при размывании берегов рек. Это может представлять угрозу для дикой природы и человеческой жизни, поскольку ртуть накапливается в пищевой цепи и может попасть в рыбу и других животных, которых едят люди.

«В Арктике может находиться гигантская ртутная бомба, готовая взорваться», – говорит соавтор исследования и профессор наук о Земле и экологических исследований Джош Уэст из Университета Южной Калифорнии в Дорнсифе. «Из-за того, как она ведет себя химически, большое количество ртутного загрязнения попадает в Арктику. В вечной мерзлоте скопилось столько ртути, что ее количество в океанах, почвах, атмосфере и биосфере, вместе взятых, может затмить все остальное».

Эта проблема особенно актуальна для Арктики, поскольку этот регион прогревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, и уже ощущает последствия изменения климата. Угроза, связанная с ртутью, возрастает по мере того, как металл накапливается в пищевой цепи, от растений до мелких существ, в конечном итоге попадая в рыбу и других животных, которых едят люди.

Исследователи предупреждают, что десятилетия воздействия ртути могут нанести огромный ущерб окружающей среде и здоровью людей, живущих в этих районах. Поэтому важно принять меры по снижению выбросов ртути и предотвращению ее попадания в окружающую среду.