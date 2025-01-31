Мнение: Кража румынского шлема в Голландии, побег из тюрьмы в Италии и возвращение немцам Пергамского алтаря

1. «Их нравы». В Нидерландах оставили на ночь музей без охраны, и оттуда — ах, какой сюрприз! — похитили бесценный золотой шлем возрастом в 2500 лет. Примерно как в «Джентльменах удачи», вот только навряд ли с таким же хорошим концом. Сначала воры подорвали дверь учреждения, затем сожгли автомобиль, в котором скрылись с места преступления. Причём если для Нидерландов это просто мелкий неприятный эпизод, то для Румынии это национальная трагедия – шлем Коцофенешти изначально был найден на румынской территории в 1926 году, он относится к культуре древних даков и является одним из главных национальных символов страны. Шлем царя Децибала в известном румынском фильме «Даки» был создан как раз на основе исторического шлема Коцофенешти (ссылка).



В общем, это примерно как если бы у нас украли шапку Мономаха. Теперь горестные румыны рвут на себе волосы и собираются подавать в суд на злосчастный музей и на Голландию в целом. Вместе со шлемом исчезли три дакийских золотых браслета, и есть риск, что воры переплавят всё украденное в металл.

Румыны проявили недопустимую беспечность. Доверять голландским жуликам нельзя, а уж произведения искусства и золотые украшения доверять им нельзя категорически.

К примеру, пару лет назад власти Нидерландов присвоили 2,5 тонны скифского золота из музеев Крыма, оказавшихся в начале 2014 года на выставке в Голландии (ссылка). Очень долго Нидерланды просто не возвращали России наше золото, но в итоге украли его официально, чтобы передать Киеву.

2. Вообще, уровень безопасности в современных европейских странах бывает иногда плох, как в анекдотах про Африку. Вот недавний эпизод в Италии, где уголовникам как будто специально создали условия для побега из тюрьмы (ссылка):



Европейские правоохранители ищут убийцу, который совершил дерзкий побег из тюрьмы в Италии. <…>

44-летний албанец Ксевдет Плаку, известный в криминальных кругах под кличкой Ахилл, отбывал срок в тюрьме Баркальоне в итальянской провинции Акора. Хотя заключенный был признан виновным в смерти человека и участвовал в наркоторговле, он получил некоторые послабления режима содержания благодаря работе юристов и хорошему поведению.

В частности, Плаку разрешалось выходить за территорию тюрьмы для выноса мусора. В половину девятого утра 24 января он в очередной раз отправился за ворота с мешком отходов и исчез. Пропажу Плаку заметили только во время проверки в 11 часов.

Возможно, советский мультфильм «Ограбление по…» не преувеличивал, показывая благожелательное отношение итальянских властей к организованному криминалу.

3. Историк Александр Дюков пишет, что при Сталине мы забрали у Германии эллинистический Пергамский алтарь II века до нашей эры, однако при Хрущёве вернули (ссылка):

Грабарь на совещании в 1943 г. прямо говорил о том, что за разрушенную церковь Спаса на Нередице можно взять Пергамский алтарь:

«Пергамский алтарь – попробуйте расценить и подумайте: здесь Пергамский алтарь, а тут Нередица. Выходит или нет? На Западе скажут, не выходит, и мы скажем – не выходит. Они скажут по одной причине, и мы по одной. Мы скажем: наше дороже».

В 1945 г., что характерно, мы Пергамский алтарь к себе из Германии вывезли, но в 1958 г. отдали назад. Ибо мы за мир без аннексий и контрибуций. Нам ничего не нужно, а что у нас разрушили, мы всем прощаем.

Вернули тогда в Германию и многие другие произведения искусства. Вывозились они изначально не в порядке мародёрства, как это сделали бы британцы, а как справедливая и соразмерная компенсация за разрушенные и украденные немцами памятники культуры на территории СССР. Ту же Янтарную комнату немцы нам так и не вернули, спрятали с концами, пришлось делать заново по старым рисункам.

Можно ещё найти натянутые оправдания для возвращения Германии произведений немецких художников. Однако Пергамский алтарь, упомянутый в «Апокалипсисе», был создан древними греками, тогда как немцы попросту вывезли его из Османской империи в XIX веке (теперь, кстати, уже турки требуют вернуть алтарь обратно).

Если вдруг кто-то подумал, что это «дурак Хрущёв» разбазарил художественные ценности, так как ни разбирался ни в современном, ни в древнем искусстве, тогда как «мудрый Сталин» их сохранял и свозил в страну, то увы, нет. Как раз при Сталине под предлогом срочного заработка валюты в голодные годы было продано за рубеж огромное количество музейных ценностей. Это была далеко не только распродажа известных картин из Эрмитажа и Русского музея (ссылка). Вот ещё один печальный пример (ссылка 1, ссылка 2):



Выписка из постановления Политбюро о продаже «Синайского кодекса» – древнейшей пергаментной рукописи Библии на греческом языке (середины IV века). Кодекс продали в Лондон за 100 тысяч фунтов.

Стоит отметить, что с валютой тогда у СССР было очень тяжело, царские золотые запасы разбазарил на мировую революцию Ленин, а новых еще не сделали. О том, что Великобритания готова купить кодекс, в Политбюро знали еще в 1931 году, но продавать решились только в 1933 г., на фоне страшного голода.

…

Кстати, когда в 1924 году «Синайский кодекс» стал требовать себе Константинопольский патриархат, из Москвы ответили вполне адекватно:

«Передача Синайскому монастырю Codex Sinaiticus не должна иметь места ни по правовым, ни по научным, ни по моральным соображениям, и потому Наркомпрос решительно отказывается обсуждать ходатайство о такой передаче».