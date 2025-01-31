Личное: Высокий блондин с драматичным углом челюсти

Среди множества писем, пришедших за последние дни, есть несколько, в которых авторы (женщины) пишут о возрастном мезальянсе 10+ с партнером. Я выбрала те, в которых авторы женаты с героями, и предлагаю несколько разобрать.

Мы недавно обсуждали письмо про камбэк, где была примерно такая пара, но неженатая, в начале отношений. Я много раз писала, что в мезальянсе самом по себе, что возрастном, что финансовом, что культурном, что интеллектуальном, что еще каком-то, нет ничего хорошего для отношений. Любая большая разница – потенциальный повод для конфликтов. Однако мезальянс – это не приговор, мезальянс можно компенсировать и иметь в отношениях баланс. Конечно баланс и без мезальянса – вещь очень сложная, редко бывает в парах, а в парах с мезальянсом еще реже. Но это тоже возможно, а главное, если вы вдруг вступили в отношения с большим мезальянсом (от 10 лет), вы в любом случае не можете просто “порвать”, “сбежать”, “одуматься и закончить”, иначе останетесь с хвостами, которые помешают вам отцепиться от фигуры или создадут преграды для новых отношений. Расставаться можно и иногда даже нужно, но вы должны делать это экологично.

И вот что расставания экологичные, что построения отношений в балансе – это все примерно одни и те же ходы. Это кажется странным, но в этом нет странного. Если человек вам действительно не подходит, не гипотетически из-за страха перед разницей в возрасте, а реально не подходит, шаги в КП помогут вам снизить его значимость и увеличить независимость своей фигуры, а если подходит и пользы от него в вашей жизни больше, чем сложностей, то шаги в КП помогут вам увеличить свою значимость и укрепить связи с фигурой.

Мы попробуем разобрать несколько историй, чтобы увидеть, что большинство проблем никак не связаны с возрастным мезальянсом, а связаны совсем с другими вещами.

zeleniyvinograd

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Прошу помочь мне сдвинуться с места в моей ситуации.

Я сейчас на четвертом месяце беременности от мужа, с которым развелись совсем недавно. Забеременела я через три недели после развода, сейчас мы снова живем вместе.

Ему 27, мне 38, у меня двое детей, сын живет с отцом, дочка с нами, мы живем у меня, еще я сдаю вторую квартиру. Он программист и зарабатывает больше моего дохода примерно в 5 раз. Оба выглядим хорошо.

(Как мы видим, здесь и возрастной мезальянс, и финансовый – не в пользу автора. И если в прошлом письме многие сразу же решили, что мужчина на 10 лет моложе обязательно должен быть альфонсом, здесь для этих предубеждений нет даже повода)

С его появлением моя жизнь очень резко изменилась, мы познакомились с А в апреле прошлого года на сз, через неделю подали заявление, через месяц поженились.

Он сразу предложил бросить работу, я с радостью согласилась, та как пошла на эту работу потому, что денег от сдачи квартиры и того, что давал на дочку ее отец постоянно не хватало.

Я работала мерчендайзером и он возил меня на своей машине по объектам, сам работал в это время в машине.

(Они знакомятся и стремительно женятся. Он не только возит ее везде, но и ждет в машине, зарабатывая попутно в 5 раз больше нее)

Предложил, что будет давать определенную сумму, чтобы я была дома, кормила его домашней едой, а он мог спокойно работать. Потому, что первое время он не оставлял меня одну, даже в магазин всегда вместе.

Моя проблема и заключается в том, что я полностью поменяла свою жизнь и прежних опор больше нет, а новые не появились. Я теперь плохо понимаю кто я вообще как личность.

От этого появилась расшатанность, в момент наших ссор я очень сильно стрессую, истерю, в какой- то момент жить не хочется. Потом все проходит и мы миримся, но я чувствую, что реагирую слишком бурно, что меня это разрушает.

Например, важное место в моей жизни занимала дружба и всякие совместные мероприятия с подругами.

У меня был хороший круг общения – творческие люди нашего города.

С близкими подругами мы занимались совместно йогой, ездили в театр, на всякие мастер-классы, часто выбирались на природу, вобщем гармонично существовали.

А мои подруги сразу резко не понравились. Как- то мы гуляли и встретили мою самую близкую подругу с ее парнем, А стал расспрашивать кто это, я рассказала, что живет она с мужем и детьми, но встречается с этим парнем, что муж в курсе и так вот они договорились.

После этого он сказал что в нашем доме он никого из моих подруг видеть не хочет, они все аморальные, если им кажется, что это нормально и т.д.

Потом еще оказалось, что я не могу по дружески общаться и с людьми противоположного пола. Я много кого знаю в нашем городе. Как- то раз спросил обязательно ли со всеми здороваться. Когда мой знакомый парень заносил мне вещь, которую я ему дала, вышел к нему сам и сказал, чтобы он тут больше не появлялся.

(Герой влюбился в автора и теперь мы видим причину такого быстрого сближения, женитьбы, такой гиперопеки с его стороны. У автора очень много подруг и друзей противоположного пола. А герой – радикальный интроверт и в его картине мира любовь и брак – это обособленный тет-а-тет. Часто так онегины-МР ведут себя с белоснежками, надевают на них колпачки и спасают от плохих подруг и опасных связей)

Тут начался раскол так как я с подругами общалась тесно, но в приоритете были все-же отношения с перспективой семьи.

Кода мы были вдвоем, мне было очень хорошо. Наконец нормальные отношения с человеком, который со мной ночует, гуляет, бытует, планирует, дарит подарки, поездки, ужины и так без перерыва. Работает он дома и никуда не собирается, ни в чем не сомневается.( своих друзей у него нет ни одного, общение только с мамой, с которой он жил до меня)

Проблемы начинались, когда в нашем поле появлялся кто- то еще.

Мои попытки сохранить прежний образ жизни, который включал общение с друзьями приводили к сильным ссорам, я до минимума сократила общение, виделась с людьми только на спорте.

У близкой подруги на меня случилась сильная обида, так как А с ней не здоровался, не пускал в гости, хотя в ее доме меня всегда ждали, кормили и приветствовали всячески. А я с ней практически свернула общение, она была триггером для разлада между мной и А. Так получалось, что я между молотом и наковальней.

(Не нужно сходу записывать героя в абьюзеры. Этого нет. Скорее всего крайности есть у обоих. И оба, “притираясь”, пытаются в чем-то гнуть друг друга. Автор – слишком общительна, герой – слишком обособлен, и поначалу автор скорее всего была очень довольна, что ее так сильно любят, ценят, ревнуют, опекают. Но вскоре ей это стало чересчур)



Вот из- за этого мы и развелись. Как- то раз было групповое занятие спортом на природе, после чего намечался завтрак на природе, мы с А сильно поссорились накануне вечером и я сказала, что он мне не может запретить, и, если хочет, пусть проваливает и все в таком ключе.

После мы тоже очень сильно поссорились, так как он мне начал мстить за эту ссору и, что я все- таки пошла. Месть безобидная, но очень неприятная, не по мужски.

И тогда я потащила его на развод, сказав, что его женой быть больше не намерена после этого.

Он пытался меня отговорить, но я была непреклонна, я сказала, что он тут ничего сделать не сможет и, если хочет сохранить дружеские отношения, то надо идти друг другу на встречу.

(Здесь мы видим, что герой все-таки довольно уступчив. Он пытался убедить автора прекратить тусовки, боролся за нормальный брак в своем понимании, был готов вкладываться, но когда автор однозначно решила с ним развестись, согласился на ее условия, чтобы сохранить человеческие отношения)

Подали заявление, потом помирились, но прямо перед датой развода снова очень сильно поссорились из- за моего общения с бывшим мужем насчет детей.

Насчет детей он мне тоже начинал что- то говорить (типа они ему напоминают о моем прошлом), но тут я сразу сказала, что дети мой приоритет и, если ему они не нравятся, то пусть лучше сразу уходит. В этом моменте я была скалой, и он, переступая через себя, с ними начал общаться. Сейчас отношения хорошие с детьми.

Развод произошел и я выдохнула.

Но, он хоть и переехал в съемную квартиру, решил жить неподалеку, хотел встречаться, так как я обещала дружить, если он спокойно разведется.

(Мы видим, что значимость автора очень высокая. Он не хочет потерять ее и готов удерживать хотя бы в качестве друга)

В тот момент и произошел инцидент после которого с подругами перестали общаться совсем.

А, узнав где мы сидим празднуем развод, пришел к нам и испортил вечер, мне пришлось уйти, чтобы прекратить эту сцену.

(Скорее всего его оскорбило веселое “празднование развода” и шабаш по этому поводу. Он пришел посмотреть, но сорвался и ввязался в конфликт с подругами)

Подруга сказала, что она его боится и либо он либо она.

(Подруга явно имеет очень большое влияние на автора. Данных мало, но я бы предложила автору рассмотреть момент с подругой, вполне возможно, что конфликт героя с подругой – это попытка защитить автора от слишком сильного и, возможно, зловредного влияния подруги)



Я решила со всеми перестать общаться, чтобы оградить от общения с ним, так как это было уже слишком. До этого он побил на улице ни в чем неповинного моего бывшего парня за то, что тот писал мне и сидел в кафешке под нашими окнами.

(Драка – это, конечно, слишком и оправдать нельзя. Но “писал и сидел под окнами”… действительно похоже на преследование)

Я попыталась его убедить, что ему надо переключиться и встретиться с кем- то еще, а я пока не буду ни с кем видеться, чтобы расставание прошло мягко.

Устроилась на работу онлайн в рекрутинговое агентство, стала затворницей.

На следующий день он уже был на свидании и я почувствовала боль ревности, к тому же, оказалось, что эту девушку я знаю, она молодая, преподает танцы и пластику.

(Автор – авторитет для героя. Он слушается ее, хотя ему и нелегко переводить залипший на ней фокус. И посмотрите, как легко он нашел себе красавицу-танцовщицу. Не очень похоже на стереотип, что в отношениях с таким мезальянсом женщина должна ревновать и сторожить своего мальчика, а он мечтать о ком-то помоложе, которым он не нужен)

Она сразу в тот же день не стала с ним спать как я, и они начали общаться и гулять вместе.

Мы тоже общались постоянно онлайн, меня приглашал к себе, показывал как он обустраивал быт в новой квартире, ходили вместе за приборами и тарелками, выбирали технику, иногда я приходила к нему днем и мы работали рядом.

Ее он тоже к себе приглашал, но, как он говорит, до секса с ней не дошло.

А у нас дошло.

Надо сказать, что он очень красивый, в школе увлекался бодибилдингом, сейчас не качек, но фигура спортивная, высокий блондин с драматичным углом челюсти.

(Автор вроде и устала от “абьюза”, но увидев его с молодой красоткой, стала думать, что “такая корова нужна самому”)

Когда он приехал на первое свидание ко мне, я подумала что за принц, и красавец и работник и на машине. Но в общении произвел впечатление опасности. Стало понятно, что он не сахарок. Я даже раздумывала как от него смыться, чтобы не продолжать вечер, но под пиво мы разговорились и я просто подумала будь что будет ( Дочка была у отца )

Странно было, что он одинок, хотя говорил, хочет серьезных отношений.

Я думала у нас будет просто секс, но он от меня потом просто не уехал.

(А ему с ней комфортно, за исключением ее любви к тусовкам, старым и новым знакомым, развратным подругам и пылающим бывшим. Он сложно сходится с людьми, скорее всего, а с ней ему было легко и спокойно, раз он однажды пришел и остался. Как думаете, что есть в авторе, судя по письму, что герою с ней настолько комфортно?)

С той девушкой у него общение сошло на нет, а мы стали больше проводить время вместе.

В день овуляции был незащищенный ПА.

во время которого я его предупредила, что могу забеременеть, он сказал, что он этого хочет.

Потом была снова ссора не помню почему и мы не разговаривали до тех пор, пока я не сказала ему, что появились признаки имплантации эмбриона.

Стали ждать, когда можно сделать тест, стали снова гулять вместе.

Тест показал беременность, спустя время снова сильно поссорились я снова не помню почему.

Пошли вместе на узи, оказалось, что там двойня.

Он был очень рад, через какое- то время переехал обратно ко мне.

Работать перестала, был сильный токсикоз, да и снова надо было ухаживать за А.

Мы периодически ссоримся, то мне не нравится его поведение, то он что- то не то сказал, то я ревную к коллеге, то задержался у родственников и не предупредил.

(Теперь, как ни странно, она его ревнует, может быть это связано с беременностью, а может быть с тем, что в обмен на свое “заточение” она хочет от него того же самого)

В эти моменты я схожу сума, говорила сделаю аборт, постоянно разрывала отношения. Потом очень стыдно, потому, что я ору и говорю гадости.

(Вот этот момент, когда вы срываетесь и потом с изумлением не понимаете, почему, всегда почти связан с тем, что причина ссоры – не причина, а повод, а причину вы не отрефлексировали. Причина их ссор сейчас, вероятно, ее страх перед будущим. Она боится рождения двойни, еще и двойни – действительно страшновато, боится своей зависимости от него, боится потери свободы и непосильной нагрузки. Поэтому по любому поводу срывается и орет)

Когда мы ссоримся мне плохо, страшно и самое главное я чувствую себя ничтожеством.

Потому, что я старше и самое главное у меня нет ни работы ни интересов помимо быта ни учебы.

Я себя чувствую просто непонятной размазней, все замкнулось на нем.

Я просто его домашняя жена, кухарка, и у меня растет живот. Своя собственная личность мне сейчас непонятна.

Работа как ресурс никогда нормально небыл подключен, но были интересы.

Когда я носила первого ребенка я проходила обучение, была поглощена педагогикой, получила диплом, с ребенком вместе вела группы для мам и детей до 3 х лет.

Со второй беременностью так же училась, зафанатела акушерством, получила диплом доулы, вела группы подготовки к родам. Потом меняла деятельность в зависимости от увлечений. Всегда какие- то курсы, какие- то интересы.

Но сейчас полная пустота.

(Сейчас можно учиться онлайн, проходить и вести курсы онлайн)

Ощущение, что над головой бетонный потолок, беспросветно.

Ощущаю голод по информации, постоянно листаю всякие ленты, даже фильмы перестала смотреть, книги слушать, просто все не интересно.

Каждый день этот момент меня гложет.

Ведь столько сейчас возможностей и учиться и работать онлайн в любом режиме, но у меня просто ступор.

А говорит, что это не мой конек и у меня никогда небыло нормальной карьеры, я буду только нервничать и уставать.

Но я вижу, что я его тоже начинаю раздражать своей никчемностью и мне начинает казаться, что он ведет себя неподобающе со мной, что вот вот он встретит по работе какую-нибудь молодую дизайнершу, и увидит всю мою ничтожность.

И я вспыхиваю по любому поводу, доводя себя до истерики.

(Нужно обратиться к врачам, чтобы подобрали успокоительное, которое можно употреблять во время беременности. И раз уж было принято решение рожать, сейчас надо жестким волевым решением отключить все мысли о будущем, расслабиться и сохранять хорошее настроение, ради того, чтобы родить здоровых детей и не получить действительно серьезных проблем на ближайшие годы. Надо передать все беспокойство о будущем на волю божью и заниматься очень узкой сферой, в границах, утешать себя, расслаблять, хорошо есть, достаточно спать, гулять на свежем воздухе, поддерживать мирные отношения, готовиться к материнству, читать и смотреть о том, как развиваются эмбрионы, может быть и самой делать какой-то контент на эту тему)

Моя мечта сейчас это, чтобы с детьми все было хорошо, но не менее важно что- то сделать с этой дырой в ресурсах, она меня убивает.

(Нет никакой дыры в ресурсах и нет возможности заниматься всерьез другими ресурсами перед родами. Все это надо отложить до момента, когда сложатся условия, будут благоприятные обстоятельства. А пока если и заниматься, то слегка, сделав приоритетом новых детей)

Также очень хочется построить хорошую семью с А, ведь он мне говорит, что тоже хочет, чтобы у нас было все хорошо.

(Он конечно хочет, если так боролся за брак и так обрадовался детям, не испугавшись даже того, что их будет сразу двое)

Для этого есть вроде все необходимое, но я вижу, как накапливаются обиды и раны, Они разрушают наши отношения.

Корень всех проблем я вижу в своей личной нереализованности, но тут тупик.

(Нет, проблема не в этом. Проблема в том, что “реализованность” выглядит связанной с общением, с нахождением вне дома, а ситуация такова, что это все невозможно сейчас. А главное общение и реализованность – это все-таки разные вещи, реализоваться можно и в других ресурсах и совсем иначе)

Когда дети родятся, я подключу спорт. Сейчас я боюсь спорта, так как летом мы потеряли нашу первую с А беременность и я предполагаю, что может из- за слишком активного летнего спорта.

Спорт меня вытаскивал из всех жизненных кризисов, но сейчас это невозможно.

(Белоснежкам очень сложно переключаться на быт, на детей, на мужа, на домашние дела и на работу, никак не связанную с общением. Но если научиться этому, можно из рыбы стать нерыбой)

Спасибо за прочтение моего длинного письма, надеюсь на разбор.