Рупор кремлевской пропаганды: Пилот-трансгендер всех убил

Трансгендер был пилотом-стажером, управлявшим военным вертолетом Blackhawk, который стал причиной вчерашней авиакатастрофы.

Пилот летел хаотично и игнорировал разницу в высоте. Также сообщается, что Джо Эллис опубликовала в сети за день до катастрофы протест против политики Трампа по отстранению трансгендеров от военной службы.

Все на борту разбившегося лайнера погибли, включая группу фигуристов и их тренеров, среди которых были в том числе выходцы из России.

Если информация подтвердится и действия пилота вертолета привели к катастрофе (тут ждем черных ящиков), то это будет история из цикла "политика инклюзивности убивает". Если бы не закокны Байдена и политика инклюзивности в армии, данный персонаж никак бы не оказался пилотом "Блэк-Хока". А теперь, на фоне отмены политики инклюзивности и толерантности в Пентагоне, данный эпизод может лечь в основу дальнейшее отмены повесточки в США еще более стремительными темпами.

Данное дело, помимо собственно катастрофы, будет носить и политический характер.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках