 

Ученые подвергли астрологов испытанию. Что они выяснили?

31.01.2025, 20:20, Разное
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Недавнее исследование поставило под сомнение утверждения астрологов о том, что движения звезд и планет могут влиять на жизнь людей. В ходе эксперимента, в котором приняли участие 152 астролога, выяснилось, что даже самые опытные из них не смогли угадать знак зодиака людей.

Фото из открытых источников

Исследование, проведенное командой ученых, показало, что астрологи, считающие себя «экспертами мирового класса», угадали в среднем всего 2,2 из 12 знаков зодиака правильно. Это означает, что их результаты не отличались от случайного угадывания.

«Если бы астрологи как группа смогли добиться большего, этот план исследования подтвердил бы вывод о том, что астрология работает», – объяснили авторы исследования. «Но, как оказалось, астрологи в исследовании действовали способом, статистически неотличимым от случайного угадывания».

Команда исследователей смогла посмотреть, как работают астрологи из разных школ астрологии (например, китайской, западной, майя и эпохи Возрождения). Они обнаружили, что эллинистические астрологи угадали больше всего – 2,9 из 12 возможных, но статистически это все еще соответствовало предположениям.

Исследователи попытались выяснить, были ли астрологи хотя бы неправы в своих оценках, согласны ли они друг с другом. Например, все ли они выбрали один и тот же неправильный ответ. Выяснилось, что среди астрологов мало консенсуса при интерпретации одних и тех же карт, даже среди тех, кто имеет большой опыт. Процент согласия среди астрологов был очень низким, варьируясь примерно от 21% до 28% в зависимости от уровня опыта.

Результаты исследования, опубликованные в «Clearer Thinking», ставят под сомнение утверждения астрологов о том, что их методы имеют научную основу.

Как отметили авторы исследования, «отдельное исследование может предоставить только убедительные доказательства, связанные с утверждением, но не окончательные доказательства».

Однако все доказательства, включая гораздо более масштабные исследования, пока указывают на несостоятельность утверждений астрологов. Итак, если вы верите в астрологию, возможно, пора пересмотреть свои убеждения. А если вы считаете себя астрологом, то, возможно, пора задуматься о том, насколько ваши методы действительно работают.


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