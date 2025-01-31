Рупор кремлевской пропаганды: Россия их кинула
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Россия их кинула.
Уха-ха-ха.
Если серьезно, то Россия без этой публики легко проживет, как говорится – свято место – пусто не бывает. Коллектив утерся от от плевков, а вот плеватели в Россию сейчас грустно страдают вдалеке от ЭТОЙ страны.
Любой из сбежавших из России, втайне надеется, что когда-то его признают ценным и важным, без кого страна никак не проживет. А тот факт, что страна без них продолжает спокойно жить дальше и развиваться, рушит внутренние шаблоны подобных эмигрантов/предателей. Их ценность начинает падать не только в глазах общества, но и в их собственных, так как их пузырь восприятия сталкивается с безжалостной реальностью, где они в общем-то ничего из себя не представляют.
Потому и следует нытье, что на Западе их не ценят и они никому не нужны, а в России, где они сделали себе имя и где они зарабатывали большие деньги, они теперь персоны нон-грата.
Нам же главное не допускать ошибки и не пускать эту публику обратно (кроме тех, кто в розыске и под уголовкой), она теперь для страны отрезанный ломоть.
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Источник: Colonel Cassad
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