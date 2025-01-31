 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия их кинула

31.01.2025, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия их кинула.
Уха-ха-ха.

Если серьезно, то Россия без этой публики легко проживет, как говорится – свято место – пусто не бывает. Коллектив утерся от от плевков, а вот плеватели в Россию сейчас грустно страдают вдалеке от ЭТОЙ страны.

Любой из сбежавших из России, втайне надеется, что когда-то его признают ценным и важным, без кого страна никак не проживет. А тот факт, что страна без них продолжает спокойно жить дальше и развиваться, рушит внутренние шаблоны подобных эмигрантов/предателей. Их ценность начинает падать не только в глазах общества, но и в их собственных, так как их пузырь восприятия сталкивается с безжалостной реальностью, где они в общем-то ничего из себя не представляют.

Потому и следует нытье, что на Западе их не ценят и они никому не нужны, а в России, где они сделали себе имя и где они зарабатывали большие деньги, они теперь персоны нон-грата.

Нам же главное не допускать ошибки и не пускать эту публику обратно (кроме тех, кто в розыске и под уголовкой), она теперь для страны отрезанный ломоть.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Не более 2 кг макияжа: оргкомитет «Мисс мира» всё же ввёл запрет, который может «убить конкурс»

31.01 / В Индии камера зафиксировала «призрака» в автобусе: правда или розыгрыш?

31.01 / Как древнегреческие парадоксы ставят под сомнение наши повседневные представления

31.01 / Делегация из Москвы: Россия поможет Сирии преодолеть тяжёлое наследие режима Асада

31.01 / В прошлом Луна отдалилась от Земли на тысячи километров, и земные сутки стали длиннее на 2,2 часа

31.01 / Мнение «аналитика»: О бабе-чиновнице… Что не так с главой Мытищ, отдавшей квартиру таджикам-мигрантам?

31.01 / Почему мы не нашли внеземную разумную жизнь: Новое объяснение ученых

31.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Война отбросила Украину на 100 лет назад

31.01 / «Лена, дарю тебе этот город» – историк доказал, что Зиновьев назвал Петроград в честь своей любовницы

31.01 / Atari выпустила в честь игры Asteroids часы с уникальным дизайном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика