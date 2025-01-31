 

Не более 2 кг макияжа: оргкомитет «Мисс мира» всё же ввёл запрет, который может «убить конкурс»

31.01.2025, 19:33, Разное
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Организаторы конкурса «Мисс мира» всё-таки запретили участницам наносить на лицо больше 2 кг макияжа. Такое решение ранее критиковали как «способное убить конкурс», однако оргкомитет всё-таки решил «двигаться в сторону естественной красоты».

Решение вступит в силу на конкурсе «Мисс мира 2025», однако сама возможность его проведения теперь поставлена под вопрос – не менее трети участниц уже снялись. Многие девушки назвали подобные изменения в правилах «трансфобными».

«В качестве альтернативы предлагалось ввести весовые категории: сверхлёгкая – менее 500 грамм макияжа, лёгкая – от 500 грамм до килограмма, средняя – от 1-2 кг, тяжёлая – от 2-3 кг, сверхтяжёлая – от 3 кг, – рассказал источник в оргкомитете. – К сожалению, большинством голосов был выбран наиболее радикальный вариант».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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