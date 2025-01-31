В Индии камера зафиксировала «призрака» в автобусе: правда или розыгрыш?

Дели, Индия – В Сети появился видеоролик, который вызвал бурные споры среди пользователей социальных сетей. На опубликованной видеозаписи предполагаемый «призрак» сидит в автобусе. Об этом сообщает India Times.

Фото из открытых источников

По словам автора видео, на экране видеонаблюдения кондуктор автобуса обнаружил, что кто-то все еще находится в автобусе, хотя он был совершенно пустым. Когда кондуктор направил камеру на сиденье, на котором якобы сидел пассажир, он оказался пустым. Однако, вернувшись к экрану видеонаблюдения, можно было отчетливо увидеть пассажира – мужчину в белой рубашке – который все еще сидел один в пустом автобусе.

Действительно ли на этих кадрах видно привидение в автобусе? Или это просто розыгрыш или неисправная система видеонаблюдения?

Некоторые пользователи Сети считают, что это действительно доказательство существования призраков, а другие полагают, что это всего лишь розыгрыш или ошибка системы. Наиболее вероятным объяснением является то, что экран видеонаблюдения просто показывает запись с предыдущего момента времени, когда там действительно кто-то сидел.

На данный момент неясно, откуда именно взялись эти кадры, но они, безусловно, оказались популярными и уже набрали сотни тысяч просмотров.