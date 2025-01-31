Делегация из Москвы: Россия поможет Сирии преодолеть тяжёлое наследие режима Асада

Российская делегация, прибывшая в Сирию впервые после смены власти, пообещала «оказать полную и безусловную поддержку в преодолении тяжёлого наследия режима Асада».

Стороны договорились о дальнейшем конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве в кредитно-финансовой форме. По словам представителя МИД, Россия всегда была, есть и будет верным другом сирийского народа.

– Мы действуем в интересах людей и никак иначе. Соображения гуманизма подсказывают нам, что мы не можем оставаться в стороне в непростой, но вдохновляющий период сирийской истории, и должны оказать всемерную, полную и безусловную поддержку в преодолении тяжёлого наследия режима Асада, – сказал дипломат.

Далее стороны ушли совещаться относительно цифр, в которых выразится поддержка, и журналистов на эту часть переговоров уже не пустили. Как утверждает корреспондентка Reuters, разговор вёлся на повышенных тонах – в частности, исламисты кричали «No vodka» и иными путями демонстрировали свою недоговороспособность. Предположительно переговоры продолжатся в понедельник, но уже с участием посредников.

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