В прошлом Луна отдалилась от Земли на тысячи километров, и земные сутки стали длиннее на 2,2 часа

Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает, что Луна однажды переместилась на тысячи километров дальше по своей орбите, что привело к увеличению продолжительности земных суток на 2,2 часа. Это изменение, в свою очередь, могло привести к нарушению насыщения кислородом, что положило начало периоду, когда жизнь на планете оказалась под угрозой исчезновения.

Фото из открытых источников

Команда исследователей из Технологического университета Чэнду в Китае, возглавляемая геологом Хэ Хуангом, проанализировала слои горных пород из морской среды, датируемые примерно от 700 до 200 миллионов лет назад. Они обнаружили, что вращение Земли имеет «ступенчатую» структуру, с двумя периодами, когда вращение планеты быстро и резко менялось. Затем следовали периоды стабильности.

В один из таких периодов (примерно от 650 до 500 миллионов лет назад) произошел кембрийский взрыв, когда жизнь на планете резко изменила среду обитания и распространилась на новые ниши. Вторая «ступень» в лестнице вращения Земли произошла примерно 340-280 миллионов лет назад, что соответствовало периоду, когда планету покрывали массивные ледники.

Исследование предполагает, что за счет увеличения продолжительности дня — и, следовательно, воздействия солнца — Луна, возможно, спровоцировала значительное насыщение кислородом, что привело к разнообразию жизни. Однако эти результаты «необходимо интерпретировать с осторожностью», пишут авторы исследования.

Это исследование также ставит под сомнение другую теорию: что период, когда ледники стремительно покрывали Землю, способствуя массовому вымиранию, оказал большое влияние на вращение Земли. Скорее, большая часть замедления вызвана непосредственно приливными силами, предположили ученые.

В настоящее время Луна вращается в среднем на расстоянии 384 400 километров от Земли. Но наш спутник не всегда был там, где он сейчас. Со временем Луна притягивается к нашей планете, теряя свою кинетическую энергию. В результате этого вращение нашей планеты вокруг своей оси замедляется, что, согласно исследованию, удлиняет земные сутки.