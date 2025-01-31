 

Мнение «аналитика»: О бабе-чиновнице… Что не так с главой Мытищ, отдавшей квартиру таджикам-мигрантам?

31.01.2025, 16:40, Разное
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Не утихает скандал с выделением главой Мытищ Юлией Купецкой сертификата на квартиру многодетной семье из Таджикистана, живущей в России уже 14 лет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении жилищных прав. Против Тахмины Самадовой возбуждено дело о мошенничестве — якобы она предоставила недостоверные сведения о доходах. А по поводу российской чиновницы злые языки стали бурно распространять версию, что якобы та выписала субсидию на свою домработницу, которую «знает» ещё со времени работы в Подольске, то есть, более 10 лет, чтобы затем через неё «поменять» свой старый жилой дом под Серпуховым на хорошую четырёшку рядом с Москвой.

Врут, наверное. Но главное не в этом.

Хейтят её сейчас не по-детски. Хотя минимум три жилищных сертификата было выдано в тот злополучный день, и два из трёх вопросов не вызвали. Да и «тот самый» — в первую очередь из-за национальности получателей, а изумительные подробности — когда верные, а когда и нет, — стали появляться лишь постфактум

Но вот она, 43-летняя Юля Купецкая в несуразном пальто не по размеру — зато «бренд» и как бы «доступно» — в каких-то туфлях «прощай молодость» с нелепыми пряжками, чиновница, #женщина и мать двоих детей. За менее, чем 200 тыс. в месяц — зарплата смышлёного курьера-гастарбайтера — она распоряжается бюджетом в 23 млрд. руб. и громадным имущественным комплексом в сотни миллиардов рублей. А у самой — дом с участком на юге МО, двушка в 54 м², Kia Sorento и Toyota Rav 4 (оба — минимум 8-летки). Не густо.

Впрочем, главный актив #женщины — её #мужчина. Что с ним?

Скромная 44-метровая «хрущоба», полдоли в родительской двушке и гараж. Плюс зарплата в 60 тыс. руб. ежемесячно. Может быть, сейчас чуть больше: последние данные — за 2020 год. Совсем не феерично.

И вот куда ни копни, почти везде так. Что ни крупный российский чиновник, так у него и супруга — всем успешная бизнес-вумен, и дети со школы — гении карьеры, и родители имуществом не обделены. А как ни глянь на российскую чиновницу, так муж-бездельник, дети ещё учатся и тянут #деньги, а #недвижимость — совсем не в Майами. И #работа — каторга

Что не так с бабами на госслужбе?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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