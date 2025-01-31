 

Почему мы не нашли внеземную разумную жизнь: Новое объяснение ученых

31.01.2025, 16:20, Разное
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Млечный Путь – галактика, насчитывающая миллиарды звезд, где потенциально может существовать множество разумных цивилизаций. Однако, несмотря на десятилетия поисков, мы все еще не имеем никаких доказательств существования внеземной жизни. Новое исследование ученых предлагает возможное объяснение этого парадокса.

Фото из открытых источников

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Astrophysical Journal, инопланетные цивилизации могут быть слишком развиты, чтобы их можно было обнаружить с помощью современных методов. Ученые смоделировали экзопланету земного типа с разным уровнем покрытия солнечными панелями и проверили, может ли современный телескоп обнаружить эти панели на расстоянии 30 световых лет.

Результаты оказались неожиданными: телескоп может обнаружить солнечные панели, но только если они покрывают около 23% поверхности планеты. Однако, как оказалось, нет необходимости посвящать столько земли солнечным батареям, чтобы удовлетворить энергетические потребности цивилизации.

«Это означает, что найти очень развитые цивилизации может быть так же сложно, как найти те, которые недостаточно технологически развиты», – говорит ведущий автор исследования и планетолог Рави Коппарапу из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА.

Исследование также добавляет новую запись к списку объяснений парадокса Ферми.

«Подразумевается, что цивилизации, возможно, не чувствуют необходимости распространяться по всей галактике, потому что они могут достичь устойчивого уровня численности населения и энергопотребления, даже если выберут очень высокий уровень жизни», – говорит Коппарапу.

Это означает, что мы можем быть одиноки в галактике, или что инопланетные цивилизации просто не видят необходимости связываться с нами. Как бы то ни было, новое исследование предлагает свежий взгляд на одну из самых больших загадок Вселенной.


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