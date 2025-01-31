Рупор кремлевской пропаганды: Война отбросила Украину на 100 лет назад
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Новый глава Госдепа США Марко Рубио о войне на Украине.
1. Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена. А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся.
2. Существует одна ложь — нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 года, до Крыма и других территорий. Однако реальность такова: уже полтора года Украина просит финансирования для поддержания тупикового, затяжного конфликта.
3. Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться.
4. Если посмотреть на мир, я бы сказал, что во многих случаях наши противники сильнее, чем когда-либо, и стали сильнее за последние четыре года. Конечно, Россия не считает себя слабее, чем была четыре года назад. Теперь они контролируют территорию, которой у них не было, когда Дональд Трамп покинул свой пост.
Такова цена отказа от выгодного для Украины Стамбула. Любые следующие условия будут сильно хуже для того, что останется от Украины.
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Источник: Colonel Cassad
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