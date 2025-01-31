«Лена, дарю тебе этот город»: историк доказал, что Зиновьев назвал Петроград в честь своей любовницы

Историк Эдвард Раздинский представил в Российской национальной библиотеке свою новую монографию «Подлинная история первых лет советской власти».

Впервые в научный оборот введены рассекреченные в последние годы документы из личных архивов видных большевиков первой половины 1920-х годов, в том числе Григория Зиновьева (Овсей-Гершен Радомысльского), Льва Каменева (Розенфельда) и других лидеров Страны советов.

«Многие решения в те годы принимались спонтанно. Например, мало кто знает, что в 1924 году Петроград назвали Ленинградом не в память почившего Ленина, а в честь псковской крестьянки Елены Манн, любовницы тогдашнего градоначальника Зиновьева», — сказал Раздинский.

Согласно опубликованным историком документам, глава Петрограда начал оказывать знаки внимания Манн в конце 1923 года, однако торговавшая на Сенном рынке крестьянка не ответила взаимностью видному революционеру. Тогда Зиновьев (Радомысльский) принял решение «подарить ей город» и добился переименования Северной столицы. Только после этого крестьянка согласилась сходить с ним на свидание, однако материалов об их дальнейших отношениях Раздинский в архиве не обнаружил.

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