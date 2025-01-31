 

Atari выпустила в честь игры Asteroids часы с уникальным дизайном

31.01.2025, 15:30, Разное
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К 45-летию своей знаменитой видеоигры компания Atari выпустила необычные наручные часы Asteroids. Они созданы совместно с часовым брендом Nubeo и выпущены лимитированной серией. Всего по 125 экземпляров для каждого из пяти отдельных стилей. К ним прилагаются ремешки необычных расцветок: туманно-синий, плазменная тыква, сверхновая красная, сверхновая ночь и небесный цитрин.

Главная особенность часов – их циферблат, который выглядит как сюрреалистическая зарисовка космического пространства. Секундная стрелка изображены в виде треугольного корабля, который «стреляет» снарядами, отмеряя время. Вместо часовой и минутной стрелок есть два внешних диска с изображениями астероидов. Разобраться в этой системе непросто, но часы спроектированы, чтобы радовать фанатов бренда, утилитарные функции в данном случае вторичны.

Корпус часов из нержавеющей стали, они выдерживают погружение под воду и давление до 21 атмосферы. Циферблат прикрыт линзой из сапфирового стекла, изображения на нем нарисованы светящимися в темноте чернилами Super-LumiNova. Чехол для часов выполнен в оранжево-черной гамме с характерными горизонтальными канавками – это отсылка к легендарной игровой приставке Atari 2600.

Часы продавались по $1650 со скидкой до $499, и все они уже распроданы.

Источник &#8212 Nubeo


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