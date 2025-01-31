 

«Земля-снежок»: ученые обнаружили место, где сохранились следы планетарной зимы

31.01.2025, 15:20, Разное
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В отдаленном архипелаге Гарвеллахсе, расположенном во Внутренних Гебридских островах Шотландии, исследователи обнаружили потенциальные свидетельства периода, названного учеными «Земля-снежок».

Фото из открытых источников

Этот период, начавшийся 720 миллионов лет назад, на 80 миллионов лет заморозил всю поверхность планеты. Однако до сих пор осталось очень мало свидетельств об этом событии, и исследователи были вынуждены полагаться на частичные данные.

Теперь же, благодаря открытию в Гарвеллахсе, исследователи могут получить доступ к подробным данным об этом периоде истории нашей планеты. По мнению руководителя исследования профессора Грэма Шилдса из Университетского колледжа Лондона, это, возможно, единственное место во всем мире, которое все еще хранит такую информацию.

«Мы запечатлели момент наступления ледникового периода в Шотландии, которого нет во всех других населенных пунктах мира», – сказал профессор Шилдс в интервью BBC News. «Миллионы критических лет отсутствуют в других местах из-за ледниковой эрозии, но все это есть в слоях породы в Гарвеллахсе».

Открытие в Гарвеллахсе имеет огромное значение не только для понимания ледяного периода, но и для раскрытия тайны возникновения животной жизни на Земле. Если повезет, дальнейшее изучение этого района должно помочь ученым точно установить, как и почему на Земле наступил этот длительный ледяной период.

Шотландия в то время располагалась к югу от экватора и имела преимущественно тропический климат, что стало для исследователей неожиданным местом для обнаружения свидетельств ледяного периода. Возможно, это открытие может помочь ученым разгадать одну из величайших тайн истории Земли.


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