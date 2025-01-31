Рупор кремлевской пропаганды: Отмена повесточки в армии США

Новый глава Пентагона Пит Хесгет сообщил, что если раньше в Пентагоне существовало ведомство отвечавшее за продвижение внутри армии США "политики равенства, инклюзивности и разнообразия", то теперь будет создано ведомство отвечающие за искоренение внутри армии США "политики равенства, инклюзивности и разнообразия".

В общем, происходит институциональная отмена повесточки.

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Источник: Colonel Cassad

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