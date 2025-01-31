Банановая угроза: как грибковая инфекция уничтожает мировое производство бананов

Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда берутся бананы, которые вы едите каждый день? Или о том, почему они всегда одинакового сорта? Может быть, вам интересно, что случилось с другими сортами бананов, которые были так популярны в прошлом?

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Ответы на эти вопросы лежат в области геномики и сельского хозяйства. Ученые обнаружили, что бананы, которые мы едим сегодня, не того типа, которые люди ели несколько поколений назад. Банан, который вы, возможно, ели сегодня на завтрак, – это сорт под названием Cavendish banana, в то время как до 1950-х годов в продуктовых магазинах продавался сорт Gros Michel.

Но что случилось с Gros Michel? Он был уничтожен болезнью, называемой фузариозным увяданием бананов, или FWB, которая была вызвана грибковым патогеном Fusarium oxysporum. Этот грибковый патоген убивает растение, поражая его сосудистую систему, блокируя транспортировку воды и минералов.

Биологи-растениеводы вывели сорт Cavendish, устойчивый к фузариозу, чтобы заменить Gros Michel. Однако за последние несколько десятилетий возрождение FWB, вызванное другим штаммом того же гриба, называемым тропическая раса 4, или TR4, снова угрожает мировому производству бананов.

Ученые обнаружили, что штамм TR4 имеет другое эволюционное происхождение и другие последовательности в его дополнительном геноме по сравнению со штаммом, который уничтожил бананы Gros Michel. Это означает, что TR4 может заражать бананы Cavendish, используя новый механизм, который не был известен ранее.

Так что же можно сделать, чтобы спасти мировое производство бананов? Ученые считают, что только выращивание различных сортов бананов может сделать сельское хозяйство более устойчивым и снизить нагрузку болезней на одну культуру. Фермеры и исследователи могут контролировать фузариозное увядание бананов, выявляя или выводя сорта бананов, которые толерантны или устойчивы к TR4.