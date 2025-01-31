Мнение: В оправдание Росстата с его бесполезными планшетами на 9 млрд рублей

Росстат поймали на расточительстве. Большая часть планшетов, закупленных для переписи населения в 2021 году, так и лежит нераспакованная на складах. За прошедшие 4 года планшеты устарели морально, а их батареи, вероятно, уже мертвы. Если учесть, что это экспериментальные импортозамещающие планшеты, которые закупались по 22 тысячи рублей за штуку, их уже наверняка проще выкинуть, чем оживлять (ссылка).

Вообще, упрекать Росстат есть за что, в том числе и за качество последней переписи. Однако конкретно по бесполезным планшетам я бы выдвигать обвинения не торопился.

Если мы зайдём в любой человейник, чтобы устроить там поквартирный обыск, мы обнаружим, что буквально в каждой квартире полно бесполезных вещей, купленных когда-то за деньги. Не надетые ни разу туфли. Четыре зонта. Толстые дорогие профессиональные книги, до которых так и не дошли руки 15 лет назад, и которые успели уже безнадёжно устареть…

Во многих квартирах мы наблюдаем, как вещи, беспорядочно распиханные по ящикам и коробкам, превратились уже в ожившую свалку. Я пишу «ожившую», так как начиная с определённого момента склад вещей начинает разрастаться сам собой. Обитатели квартиры не помнят, что у них вообще есть, из-за чего покупают новые вещи вместо того, чтобы доставать со свалки-склада старые. Вещей становится больше, они отправляются на дальнюю полку. Свалка разрастается, и ящик за ящиком постепенно выходят из-под человеческого контроля, отбирая у владельца квартиры жизненное пространство. Несчастный начинает игнорировать очередную плотно набитую хламом полку шкафа, так как он уже не знает, что там лежит. Скорее всего, следующий раз эту полку будут перетряхивать через много лет: во время переезда или после похорон…

А ведь это всего лишь квартира! Если мы проинспектируем маленькое предприятие — веломастерскую, например, или пекарню — мы непременно обнаружим там кучу оборудования, зачастую нераспакованного, на которое потратили значительные деньги, но которое по разным причинам так и не пошло в дело. Если же мы поднимемся на уровень выше и навестим фирму из 200 человек, владелец которой уже физически не может лично всё контролировать, мы обнаружим там обескураживающие объёмы по-глупому потраченных денег. При этом у жильца квартиры хотя бы теоретически есть возможность напрячь силу воли, провести генеральную уборку с полным перетряхиванием барахла, вынести всё лишнее на помойку или продать. У владельца фирмы такой возможности нет, так как его подчинённые — живые люди из крови и плоти, организовать которых в единый отряд умных и доблестных чистильщиков невозможно. Если не верите мне, то спросите военных, сколько добра неизбежно протрачивается даже в самых дисциплинированных воинских частях.

Так вот, в Росстате работают 17 тысяч человек. Почему 17 тысяч, а не в 10 раз меньше — тема для отдельной неприятной беседы, однако факт есть факт: их там 17 тысяч. В организации такого размера истории с бесполезными планшетами — абсолютно неизбежная часть рутины. Возьмите любую организацию мира, в которой работают 17+ тысяч человек, и вы обнаружите, что буквально в каждой из них такие инциденты происходят регулярно. Да, в шведской IKEA с её идеологией фанатичной скупости — тоже. Да, в хвалёных японских корпорациях с их «бережливостью» и «шесть сигма» — тоже. Везде.

Поэтому когда я читаю статьи, где Росстат ругают не за реальные грехи, а за оказавшиеся бесполезными планшеты, я просто пожимаю плечами. Опыт показывает, что авторы подобных статей навряд ли способны навести порядок хотя бы в своей собственной сумочке или на своём собственном столе.

И, да, про «при Сталине порядок был». Это миф. Не было порядка — ни при Ленине, ни при Сталине, ни при персеках-генсеках. Если при капитализме порядок с хаосом сражаются на равных, то при социализме порядок попран, а хаос доминирует безвозвратно. У слабой социалистической системы сил на сопротивление бардаку нет.

Вот, к примеру, из дневников поэтессы Цветаевой, 1918 год:

“Наши” уехали в экспедицию, сулили сахарные россыпи и жировые залежи, проездили два месяца и привезли… мороженую картошку! По три пуда на брата. Первая мысль: как довезти? Вторая: как съесть? Три пуда гнили. Картошка в подвале, в глубоком непроглядном склепе. Картошка сдохла, и её похоронили, а мы, шакалы, разроем и будем есть. Говорят привезли здоровую, но потом вдруг кто-то “запретил”, а пока запрет сняли, картошка, сперва замёрзнув, затем оттаяв, сгнила. На вокзале пролежала три недели. Бегу домой за мешками и санками.

Картошка на полу: заняла три коридора. В конце, более защищённом, менее гнилая. Но иного пути к ней, кроме как по ней же, нет. И вот: ногами, сапогами… Как по медузьей горе какой-то. Брать нужно руками: три пуда. Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись (рук не чувствую) – какую попало: раздавленную, мороженую, оттаявшую… Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, не завязывают. Пользуясь темнотой, начинаю плакать.

Вот что было уже при Иосифе Виссарионовиче (ссылка):

…До 40% ресурсов к 1930 году были вложены в строительство, которое так и не было завершено. Многие выполняемые строительные проекты были заведомо неудачными или недоработанными: деньги в прямом смысле «закапывались в землю».

Ярчайший пример ― железнодорожные пути. К 1938 году недостроенных железных дорог (в их числе и дороги БАМа, на котором, по разным данным, работало от 120 до 300 тысяч заключённых), было более 5500 км. В послевоенные годы силами заключенных начали строить дорогу Чум―Салехард―Игарка: на работы, выполняемые в условиях вечной мерзлоты, было потрачено 3,3 млрд руб и десятки тысяч человеческих жизней (большинство заключённых были «врагами народа», от непосильного труда погиб каждый третий). Когда Сталин умер, стройку признали экономически невыгодной и 1200-километровые пути стали «мёртвой дорогой». Данная попытка покорения Арктики была всего лишь неудачной составляющей «плана преобразования природы».

В 1940 году было решено законсервировать куйбышевский гидроузел на Волге. На его строительство к тому времени потратили 126 млн руб. Не был завершён и проект по созданию «кольца» из рек вокруг Москвы, что позволило бы крупным судам проходить на юг, минуя центр города. По разным данным, в другие объекты незавершенного, а потому бесполезного строительства, за годы правления Сталина было вложено более 6,3 млрд руб…

А вот при Брежневе, из дневников Черняева:

В 1955 задумали строить в городе Салавате завод полированного стекла. Проект был готов к 1962 году. Но в 1961 англичане предложили нам лицензию на завод с иной, огневой методологией. В 1965 мы купили у них лицензию, по которой уже работают три завода и дают великолепное стекло. Между тем салаватский завод продолжал строиться. В 1972 был закончен, но выяснилось, что установленное оборудование стекло не полирует, а ломает. Все оно было пущено на переплавку. А кто ответственный за всё это, до сих пор установить не удалось.

Наши авиа- и автодвигатели обладают гораздо меньшим моторесурсом, чем их.

В Курске построили трикотажную фабрику на иностранном оборудовании для особо дефицитного трикотажа. Но она работает вполовину мощности: не хватает рабочей силы. Оказывается, при проектировании фабрики забыли о жилье.

Огромное количество (не успел зафиксировать цифру) собранного в этом году зерна оставили хранить в буртах под открытым небом. Сгнило. В миллионах рублей исчисляются потери зерна, цемента, овощей, фруктов и др. из-за отсутствия тары и несвоевременной подачи транспорта. Из-за плохого качества металла мы закладываем в конструкции из него гораздо больше тонн, чем можно было бы. И т.д. и т.п.