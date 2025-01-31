«Отныне мы все работаем москвичами»: Собянин объявил о введении безусловного базового дохода

Сергей Собянин объявил о введении безусловного базового дохода – «зарплаты», которую город будет платить всем москвичам, имеющим непрерывную столичную регистрацию с 2011 года. Сумма первой выплаты составит от 12 до 18 тысяч рублей, однако это, как обещает мэр, только начало.

Собянин рассказал, что правительство Москвы занималось этим вопросом много лет и наконец вплотную подошло к первой выплате. Её решили официально назвать «зарплатой москвича».

«Отныне мы все работаем москвичами – и это наша главная и самая ответственная работа, – написал мэр в своём блоге. – Скромная на первых порах зарплата для горожан имеет серьёзный потенциал к росту – если пока на неё можно сходить в недорогое кафе, то к 2030 году безусловный базовый доход москвича будет составлять 3-4 прожиточных минимума. А самое главное: мы всё-таки сделали это! Первыми в России, первыми в Европе и одними из первых в мире».

Чтобы получать выплату, необходимо иметь полный аккаунт на городском портале mos.ru. Проверить свой статус можно в разделе «Бонусы и пособия → Зарплата москвича». Если там указано, что требования к прописке не выполнены, но у горожанина на руках есть документы, подтверждающие обратное, необходимо предоставить их в ближайший центр «Мои документы» до 15 февраля для исправления информации.

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