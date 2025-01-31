 

Первый частный сверхзвуковой самолет XB-1 преодолел звуковой барьер

31.01.2025, 13:30, Разное
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Спустя 22 года после последнего рейса «Конкорда», «гражданский» сверхзвук возвращается. 28 января главный тест-пилот компании Boom Supersonic Тристан Бранденбург в ходе очередного испытательного полета на прототипе первого коммерческого сверхзвукового самолета ХВ-1 на высоте около 20000 м достиг скорости 1,1 Маха.

Символично, что полет состоялся в том же воздушном пространстве, где в 1947 году его знаменитый предшественник Чак Йегер впервые преодолел звуковой барьер на самолете Х-1.

Помимо установления нового рекорда были протестированы некоторые ключевые технологии, которые будут использованы при создании будущего сверхзвукового лайнера Boom Overture. Ожидается, что он начнет летать через четыре года на скорости 1,7 Маха по более чем 600 маршрутам по всему миру. Вместимость лайнера составит 80 пассажиров.

Лайнер будет оснащен системой дополненной реальности для обеспечения обзора при взлете/посадке и системой цифровой оптимизации аэродинамики, которая позволит лайнеру сохранять устойчивость на дозвуковых/сверхзвуковых скоростях. Корпус и некоторые детали самолета будут изготовлены из композитных материалов. Еще одно новшество — на двигатели установят специальные «сверхзвуковые» воздухозаборники.

До начала эксплуатации предстоит также урегулировать некоторые юридические вопросы. Как известно, правила Федерального управления гражданской авиации США (FAA) запрещают полеты коммерческих самолетов на сверхзвуковой скорости над территорией США.

В Boom Supersonic сообщили, что на сверхзвуковой скорости лайнер будет летать только над океаном, а при «переходе на сушу» будет снижать скорость до 0,94 Маха, что на 20 % быстрее обычных авиалайнеров и одновременно не создает звукового удара.

Источник &#8212 Boom Supersonic


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