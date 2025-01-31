Антибиотик, созданный российскими учеными, превзошел по эффективности зарубежные аналоги

Российские учёные из Томского политехнического университета, совместно с коллегами из Новосибирска и Мексики, сделали значительный шаг в борьбе с проблемой распространения бактерий, устойчивых к традиционным лекарствам. Они разработали препарат против инфекций на основе наночастиц серебра, который показал высокую эффективность в сравнении с зарубежными аналогами.

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Исследование, проводившееся под эгидой Министерства образования и науки РФ, было направлено на изучение свойств препарата «Арговит-С AgNP» в борьбе с бактериальными биопленками, особо устойчивыми к антибиотикам. Результаты эксперимента, проведённого на дойных коровах с субклиническим маститом, превзошли ожидания. Наночастицы серебра смогли снизить индекс образования биоплёнок на 20,4% при снижении числа устойчивых изолятов на 35,6%.

«Это первое масштабное исследование действия наночастиц серебра при лечении бактериальных заболеваний у животных», – отметили авторы работы. «Результаты могут иметь продолжение и в разработке лекарств для терапии людей в условиях антибиотикорезистентности».

Новый препарат «Арговит-С AgNP» может стать значительным шагом в борьбе с распространением бактерий, устойчивых к традиционным лекарствам.