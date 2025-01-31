 

Антибиотик, созданный российскими учеными, превзошел по эффективности зарубежные аналоги

31.01.2025, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские учёные из Томского политехнического университета, совместно с коллегами из Новосибирска и Мексики, сделали значительный шаг в борьбе с проблемой распространения бактерий, устойчивых к традиционным лекарствам. Они разработали препарат против инфекций на основе наночастиц серебра, который показал высокую эффективность в сравнении с зарубежными аналогами.

Фото из открытых источников

Исследование, проводившееся под эгидой Министерства образования и науки РФ, было направлено на изучение свойств препарата «Арговит-С AgNP» в борьбе с бактериальными биопленками, особо устойчивыми к антибиотикам. Результаты эксперимента, проведённого на дойных коровах с субклиническим маститом, превзошли ожидания. Наночастицы серебра смогли снизить индекс образования биоплёнок на 20,4% при снижении числа устойчивых изолятов на 35,6%.

«Это первое масштабное исследование действия наночастиц серебра при лечении бактериальных заболеваний у животных», – отметили авторы работы. «Результаты могут иметь продолжение и в разработке лекарств для терапии людей в условиях антибиотикорезистентности».

Новый препарат «Арговит-С AgNP» может стать значительным шагом в борьбе с распространением бактерий, устойчивых к традиционным лекарствам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Загадка космического вакуума: пустое пространство не так пусто, как кажется

31.01 / Автомобиль-бункер Rezvani Vengeance способен выдержать удар ЭМИ-пушки

31.01 / Россиян обяжут перечислять игровую валюту на счета Центробанка

31.01 / Думать действительно больно: исследование подтверждает связь между умственными усилиями и неприятными ощущениями

31.01 / Индийский луноход подтвердил гипотезу об океане магмы на Луне

31.01 / «Весь СССР кормили и вас прокормим» – Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле взяли на себя обязательства Госдепа по финансированию оппозиционных СМИ

31.01 / Астрофизик предлагает создать «Луну с черной дырой» для получения бесконечной энергии

31.01 / Письмо, которое режет: инновационный материал покоряет Китай

31.01 / В Китае проведут первую в мире гонку между людьми и роботами

31.01 / Полярная звезда: Путеводная звезда и её скрытые тайны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика