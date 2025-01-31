Автомобиль-бункер Rezvani Vengeance способен выдержать удар ЭМИ-пушки

Бронированный люкс-автомобиль Vengeance, который создается Rezvani по индивидуальным заказам, позиционируется как «роскошный внедорожник военного стиля». И это становится очевидным уже при первом взгляде. Каждая деталь здесь придется по вкусу любителям выживания, исследователям бездорожья и поклонникам фильма «Безумный Макс». Базовая модель, построенная на платформе GM T1, оснащается бензиновым двигателем V8 объемом 6,2 литра мощностью 420 л.с. или дизельным двигателем Duramax DOHC I-6 мощностью 277 л.с.

Несмотря на внушительные размеры (длина 5,4, ширина 2,4 и высота 2 метра), вес Vengeance составляет всего 2790 кг. Базовая семиместная модель оснащена всеми привычными деталями роскошного внедорожника (такими как ионизатор воздуха в салоне, аудиосистема с 19 динамиками и магнитной подвеской) и стоит 285 000 долларов США. В каталог дополнительных опций входят пуленепробиваемое стекло и броня класса B6, противоминная защита ходовой части, стальные «бампера-тараны», бескамерные шины и замки на бортах.

Также доступны такие опции, как дымовые завесы и тепловизоры, детекторы взрывных устройств и ослепляющие стробоскопы, сирены и защита от электромагнитных импульсов. Интерьер Vengeance не менее роскошен: кожа премиум-класса, современная информационно-развлекательная система и круиз-контроль. Rezvani Vengeance ориентирован на очень специфическую целевую аудиторию: людей с большим состоянием, знаменитостей и тех, кому необходима личная защита такого класса.

Источник — Rezvani