 

Россиян обяжут перечислять игровую валюту на счета Центробанка

31.01.2025, 11:33, Разное
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Государственная дума приняла в третьем чтении закон «О регулировании виртуальных активов в компьютерных играх». Согласно документу, все граждане РФ обязаны перечислять 50% накопленного в играх золота, кристаллов и другую виртуальную валюту на специальный счёт Центробанка. Финансовый регулятор будет обменивать эти средства на доллары, евро и юани, а затем в рамках бюджетного правила реализовывать их на бирже для поддержки курса национальной валюты.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что миллионы россиян хранят значительные суммы в виде золота World of Warcraft и алмазов Clash of Clans. Эти средства должны работать на развитие экономики», – заявил глава парламентского комитета по цифровым активам Николай Шулика.

Для администрирования процесса всем геймерам придётся зарегистрироваться в Росигрнадзоре. Ввиду низкого интеллектуального уровня игроков и их занятости ведомство разработало мобильное приложение «Росигра». В нём необходимо не только иметь верифицированный аккаунт с индивидуальным номером, но и вести онлайн-журнал с указанием даты игровых сеансов и всех транзакций. Система в автоматическом режиме перечислит половину средств на счёт в Центробанке.   

За сокрытие данных и использование VPN игроков ожидает административная ответственность: помимо привлечения к общественным работам, их лишат доступа к Интернету на срок, определённый решением суда. 

Игрокам будут доступны и бонусы от государства – им предложат облигации федерального займа с доходностью в виде внутриигровых бонусов в отечественной игре «Весёлая ферма: импортозамещение».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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