 

МВД России объявило о задержании трех топ-менеджеров “Роснано”

31.01.2025, 11:30, Новости дня
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В МВД РФ заявили о задержании трех топ-менеджеров ООО “УК “Роснано” по делу о нецелевом расходовании более 43 миллиардов рублей. Задержаны: заместитель руководителя “Роснано” – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Судя по официальному сообщению, они были задержаны в Москве и Московской области.

Как пишет “Интерфакс”, по версии следствия, в 2017 году “для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств”. “Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО “Роснано”. Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей”, – утверждают в МВД РФ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кроме задержанных сотрудников в деле фигурируют и “другие лица”, говорится в сообщении, однако имена не называются.

Напомним, что в августе прошлого года Мещанский суд Москвы заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров “Роснано” Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Их обвиняют в растрате в особо крупных размерах. Оба находятся за границей.

Проверка работы “Роснано” генпрокуратурой РФ началась после того, как стало известно об отъезде из РФ Анатолия Чубайса, который возглавлял “Роснано” с 2008 по 2020 год. Чубайс проживает в Израиле.


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