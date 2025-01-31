Думать действительно больно: исследование подтверждает связь между умственными усилиями и неприятными ощущениями

Вы когда-нибудь задумывались, почему вам так трудно решить математическую задачу или разобраться в сложном фильме о путешествии во времени? Оказывается, это не только у вас. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Радбуда в Нидерландах, подтверждает, что думать действительно бывает больно. Исследование опубликовано в Psychological Bulletin.

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В результате метаисследования, которое включило 170 предыдущих исследований и 4670 участников, было выявлено, что умственные усилия связаны с неприятными ощущениями, такими как неуверенность, уныние, раздражение, стресс и досада. Эта связь прослеживалась в различных типах задач и среди разных людей.

«Люди часто выбирают деятельность, требующую умственных усилий, но это не означает, что им нравятся умственные усилия как таковые», – говорит психолог Эрик Бийлевельд. «Возможно, люди выбирают эту деятельность, несмотря на усилия, а не из-за них».

Исследование показало, что чем больше прилагается умственных усилий, тем больше неприятностей. Однако в азиатских странах эта связь была не так сильна, возможно, из-за того, что более продолжительные школьные часы в раннем возрасте помогали учащимся переносить умственные нагрузки.

Результаты исследования имеют важные последствия для профессионалов, таких как инженеры и преподаватели, которые должны учитывать умственные нагрузки при разработке задач, инструментов и интерфейсов.

«Наши результаты показывают, что умственные усилия кажутся неприятными для широкого круга групп населения и задач», – говорит Бийлевельд. «Профессионалам важно помнить об этом при разработке задач, инструментов, интерфейсов, приложений, материалов или инструкций».

Итак, почему люди намеренно занимаются умственно сложными видами деятельности, например, играют в шахматы? Исследователи полагают, что это может быть связано с ожиданием вознаграждения, победив в игре.

В любом случае, теперь мы знаем, что думать действительно больно. Но не стоит отчаиваться – может быть, вам просто нужно найти правильное вознаграждение, чтобы сделать умственные усилия более приятными.