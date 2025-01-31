МИД РФ подтверждает, что в результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли российские граждане

Среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне – трое граждан России, наличие российского гражданства у еще одной жертвы авиакатастрофы уточняется, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ Евгения Шишкова (52) и Вадим Наумов (55). Вместе с ними был их сын Максим. Шишкова и Наумов многие годы работали тренерами в США. Они проживали в Америке с 1998 года. Максим профессионально занимался фигурным катанием.

Вместе с ними на борту самолета находилась известная в прошлом советская фигуристка Инна Волянская, занимавшая пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии. Она, как и ее коллеги, возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию.

Также в самолете летела фигуристка Алиса Ефимова, ранее выступавшая за Россию.

В общей сложности, на борту самолета находились не менее 14 спортсменов-фигуристов и их тренеры.

Вечером 29 января в Вашингтоне около аэропорта имени Рейгана столкнулись в воздухе пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, дочерней компании American Airlines, следовавший рейсом American Eagle 5342 из в Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, и военный вертолет Sikorsky UH-60L Black Hawk, летевший из форта Бивер, штат Вирджиния (около 40 км от Вашингтона). Столкновение произошло примерно в полумиле от посадочной полосы. Последовал взрыв. Затем самолет упал в реку и разломился на две части. В результате авиакатастрофы погибли 67 человек – 60 пассажиров и четверо членов экипажа гражданского самолета, а также трое военных летчиков, находившихся в вертолете.

Расследованием инцидента занимаются FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте. Министр обороны США Пит Хегсет заявлял о расследовании авиакатастрофы над Вашингтоном по линии своего ведомства.

В ФБР отвергли предположения о том, что авиакатастрофа в Вашингтоне произошла из-за действий террористов.

При этом диспетчерская служба аэропорта имени Рейгана заявляет, что предупреждала экипаж вертолета об опасном сближении с приземляющимся самолетом. Но реакции не было.