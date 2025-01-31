 

Индийский луноход подтвердил гипотезу об океане магмы на Луне

31.01.2025, 10:25, Разное
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Индийский луноход «Прагьян», успешно приземлившийся на Южном полюсе Луны в августе 2023 года, собрал ценные данные, которые могут изменить наше понимание о прошлом спутника Земли. Результаты исследования опубликованы в Nature.

Фото из открытых источников

«Прагьян» провел химический анализ 23 участков лунной поверхности, сравнивая результаты с данными, полученными американской миссией «Аполлон-16» и советской миссией «Луна-20». Оказалось, что химический состав лунных пород в районе посадки «Викрама» близок к среднему значению, найденному в образцах, взятых на экваторе Луны.

Это открытие подтверждает гипотезу о том, что в первые миллионы лет своего существования Луна была расплавленным шаром. Постепенно остывая, этот океан магмы начал кристаллизоваться. Более тяжелые минералы опускались на дно, формируя мантию Луны, а более легкие оставались на поверхности.

Однако «Прагьян» обнаружил на поверхности Луны минералы магния, которые должны были затонуть в океане магмы. Объяснение этому феномену – гигантский кратер Южный полюс-Эйткен, образовавшийся в результате падения огромного астероида около 4 миллиардов лет назад. Удар был настолько сильным, что он, вероятно, выбросил часть лунной мантии на поверхность.

Несколько месяцев назад там приземлилась китайская миссия Chang’e 6 и собрала образцы из бассейна Южный полюс-Эйткен. Надеемся, что в лунных материалах будет больше информации об интригующем прошлом Луны.


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