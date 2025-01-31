 

«Весь СССР кормили и вас прокормим» – Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле взяли на себя обязательства Госдепа по финансированию оппозиционных СМИ

31.01.2025, 9:33, Разное
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Известные советские эстрадные исполнительницы Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле выступили с открытым письмом в адрес НКО и независимых СМИ, которые оказались на грани закрытия из-за приостановки финансирования со стороны Госдепартамента США.

Певицы успокоили борцов за демократию: по их словам, они вдвоём в своё время содержали весь Советский Союз, и им не составит никакого труда профинансировать деятельность оставшихся без денег журналистов из своего кармана.

Вайкуле и Пугачёва планируют ежемесячно выделять 23 млн долларов на гранты для независимой и честной журналистики, обличающей преступления режима и продвигающей прогрессивные ценности. Однако Лайма Вайкуле в соцсети «Х» отдельно отметила, что гранты – это привилегия, а не право, и их получатели должны будут «внимательно обдумывать каждое слово и не забывать вовремя возблагодарить своих благодетелей», потому что «собаку, кусающую дающую руку, выкидывают на мороз». Также, по словам певицы, те представители СМИ, которые находятся в Вильнюсе, уже получили от неё «три полные коробки от ксерокса денег» и смогут в ближайшее время возобновить работу.

– Союз бы рухнул ещё в 1985 году, если бы не пожертвования Аллы Борисовны и Лаймы Станиславовны, – вспоминает Арташес Лероян, в 1980-х занимавший пост замглавы Госплана СССР. – Тогда даже многие члены ЦК по 5 лет ходили в одних и тех же протёртых туфлях. Однажды мы в коридоре Кремля столкнулись с Лаймой Вайкуле. На мне было протёртое пальто и на штанах была заплатка. Она тогда смилостивилась и дала мне целую пачку рублей. Так и жили, одними только их подаяниями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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