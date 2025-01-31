Астрофизик предлагает создать «Луну с черной дырой» для получения бесконечной энергии

Все началось в 1971 году, когда английский физик-математик и лауреат Нобелевской премии Роджер Пенроуз предложил революционную идею: использовать энергию вращающейся черной дыры, соорудив обвязку вокруг аккреционного диска. Энергия, высвобождаемая в этом процессе, могла бы стать основой для технологического прорыва.

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Но если для Пенроуза это было лишь гипотетическое предложение, то современные исследователи рассматривают его всерьез, как потенциальный техносигнал, который мы должны искать в нашей галактике. Одним из главных сторонников этой идеи стал профессор Гарвардского университета Ави Леб, который предложил новый способ использования черных дыр для получения энергии.

В своей последней статье, опубликованной в Исследовательских записках American Astronomical Society (RNAAS), Леб предлагает создать «Луну с черной дырой», которая будет вращаться вокруг родной планеты цивилизации и освещать её, служа неисчерпаемым источником энергии. Эта теория находит отклик в гипотезах о трансценденции цивилизаций, согласно которым развитые интеллекты могут мигрировать в область черных дыр для использования их невероятных энергетических ресурсов.

Леб, известный своими нестандартными и амбициозными идеями, подчеркивает, что такая черная дыра должна быть чрезвычайно маленькой – всего сто тысяч тонн. Несмотря на ее малый вес, эта черная дыра могла бы обеспечивать планету энергией на протяжении сотен миллионов лет, если её подпитывать веществом, превращая его в излучение Хокинга с идеальной эффективностью в 100%.

Этот удивительный двигатель на основе черной дыры может использовать любую материю в качестве топлива, даже мусор. Таким образом, Леб предлагает не только решение энергетических проблем, но и эффективный способ переработки отходов, который может изменить будущее всей цивилизации. По словам профессора, глобальное потребление энергии составляет несколько тераватт, что в десять тысяч раз меньше, чем могла бы производить такая черная дыра.

Однако, как подчеркивает Леб, создание такой черной дыры – задача не из легких. Она требует сжатия вещества до плотности, в миллиарды раз превышающей плотность железа. Тем не менее, ученый утверждает, что это вполне возможно, особенно для цивилизации, достигшей второго или третьего уровня в классификации Кардашева.

Наиболее интригующий аспект предложенного Лебом двигателя заключается в том, что его можно было бы обнаружить на расстоянии световых лет. Если человечеству когда-нибудь удастся найти доказательства существования такого двигателя, это станет революционным открытием, указывающим на присутствие в нашей галактике высокоразвитой технологической цивилизации.

Возможно, именно в черных дырах скрывается ключ к решению многих загадок, которые на протяжении веков волновали человечество.