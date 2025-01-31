 

Письмо, которое режет: инновационный материал покоряет Китай

31.01.2025, 8:25, Разное
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В этом году Пекинский химико-технологический университет (BUCT) серьезно впечатлил своих первокурсников, представив уникальные письма о приеме, которые можно не только прочитать, но и использовать в качестве многофункционального инструмента.

Фото из открытых источников

Впервые в истории образовательных учреждений Китая, официальное письмо о приеме сделано из композитного материала на основе углеродного волокна, которое по своим свойствам ничем не уступает ножу. И хотя его толщина составляет всего 0,2 миллиметра, оно оказалось настолько острым и прочным, что способно разрезать даже арбуз.

Неудивительно, что эти письма быстро стали популярными в китайских социальных сетях. Видеоролики, где первокурсники демонстрируют удивительные возможности своих новых «гаджетов», разлетелись по интернету. В них студенты используют свои письма для нарезки фруктов, разделывания мяса и даже пробуют держать их над открытым огнем, доказывая, что материал не поддается плавлению или пригоранию. Одно из самых популярных прозвищ, закрепившихся за этими письмами, — «непобедимые» (invincible).

После того как видеоролики стали вирусными, представители университета поспешили объяснить природу этого удивительного материала. Как оказалось, углеродное волокно, из которого изготовлены письма, было разработано непосредственно в стенах BUCT и является инновацией в сфере композитных материалов. По словам профессора Яна Сяопина из Колледжа материаловедения и инженерии BUCT, такие письма символизируют переход китайских технологий из высококачественного промышленного применения в повседневную жизнь.

«Вступительное письмо, изготовленное из углеродного волокна, не только демонстрирует исключительные способности нашего университета в области композитных материалов, но и знаменует новую эпоху в их использовании», — отметил профессор.

Тем не менее, университет призвал студентов не злоупотреблять прочностью своих писем и избегать опасных экспериментов, которые могут повредить уникальный сувенир. Их просят бережно относиться к этим маленьким произведениям науки и техники.


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