В Китае проведут первую в мире гонку между людьми и роботами

Пекинская зона экономического и технологического развития анонсировала на апрель текущего года необычное соревнование. Это будет первый совместный забег людей и роботов гуманоидного типа. Это не столько гонка, сколько презентация достижений робототехники Поднебесной – свои модели искусственных бегунов представят более 20 компаний.

По условиям соревнований высота роботов варьируется в диапазоне 0,5-2 м. Они должны передвигаться исключительно на двух конечностях, не иметь колес и имитировать ходьбу или бег так, как это делает человек. Решение далеко не оптимальное, четвероногие варианты робопсов, вроде RAIBO2, подходят для бега гораздо лучше. Но их на соревнования не допустят, поскольку данное мероприятие только для гуманоидных моделей.

Дистанция забега ограничена всего 20 км, но и это станет серьезным вызовом для роботов. В частности, одна из лучших моделей Tiangong в пекинском полумарафоне прошлой осенью пробежала всего 100 м. К будущему состязанию этот показатель собираются кардинально улучшить, а также нарастить скорость бега робота минимум до 10 км/ч. Если все пройдет удачно, в августе в Пекине можно будет увидеть роботов на новом спортивном мероприятии, посвященном легкой атлетике и командным играм.Источник — South China Morning Post