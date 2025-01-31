Мозг создает три копии воспоминаний, выяснили исследователи

Недавнее исследование, проведенное в Базельском университете, меняет наши представления о том, как человеческий мозг хранит воспоминания. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, мозг может создавать не одну, а целых три копии каждого воспоминания, что позволяет более эффективно регулировать их изменение со временем.

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Ранее исследователи считали, что воспоминания хранятся в виде одной стабильной копии, зафиксированной в определенных нейронах мозга. Однако новое исследование на мышах выявило, что воспоминания кодируются в нескольких группах нейронов, каждую из которых можно рассматривать как независимую копию воспоминания.

Как объяснил соавтор исследования и доцент кафедры нейробиологии Флавио Донато из Базельского университета, каждая из этих копий имеет свои особенности. Сначала формируются нейроны раннего рождения, которые обеспечивают долгосрочное хранение воспоминаний, хотя изначально они достаточно хрупки. Затем появляются нейроны среднего уровня, которые начинают сохранять воспоминания с большей стабильностью. Наконец, нейроны позднего рождения создают сильные и устойчивые копии, хотя со временем они могут стать менее надежными.

Ученые пришли к этим выводам, исследуя активность нейронов в гиппокампе — области мозга, ключевой для формирования и хранения воспоминаний. Исследование включало задачи, требующие от мышей запоминания и избегания опасных ситуаций, что позволило проследить, как разные группы нейронов активируются в процессе кодирования и извлечения памяти.

Если аналогичное явление наблюдается и у людей, это может привести к разработке новых подходов к лечению расстройств памяти. Например, у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) можно было бы использовать препараты, активирующие нейроны позднего рождения, что могло бы помочь в изменении или стирании тревожных воспоминаний. В то же время для лечения деменции могут быть полезны лекарства, стимулирующие нейроны раннего возраста, которые обеспечивают более стабильное сохранение информации.

«Мы теперь имеем биологические точки входа для манипуляции пластичностью памяти, что может позволить нам как сохранить, так и переписать воспоминания», — отметил Донато.

Это открытие подчеркивает сложность и многоуровневость механизмов памяти, которые еще предстоит полностью изучить. Как именно эти нейроны взаимодействуют между собой и влияют на процесс изменения воспоминаний, останется предметом дальнейших исследований.