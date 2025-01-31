 

Сновидения под контролем: Как осознанные сновидцы управляют виртуальными автомобилями во сне

31.01.2025, 4:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Проблема управления реальностью и сновидениями перестает быть областью фантазий, благодаря новому исследованию, проведенному в рамках нейротехнологической компании REMspace. Исследователи утверждают, что, при должной тренировке, осознанные сновидцы могут управлять виртуальными объектами даже во сне.

Фото из открытых источников

Осознанное сновидение, в котором человек осознает, что он спит и может контролировать свои действия в сне, давно интересует ученых. Но теперь новое исследование демонстрирует, что этот феномен может быть гораздо более интерактивным, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в Journal of Dream Research.

В рамках эксперимента, проведенного группой исследователей REMspace, пятеро добровольцев, в том числе два из самих исследователей, продемонстрировали способность управлять виртуальным автомобилем из состояния сна. С помощью специального оборудования, которое фиксировало микро-сокращения мышц, участники смогли реагировать на световые сигналы и избегать виртуальных препятствий.

Процесс обучения был уникален: участники сначала тренировались управлять виртуальной машиной с закрытыми глазами, реагируя на световые сигналы, а затем переносили этот навык в мир сновидений. Когда участники находились в стадии быстрого сна (REM), они могли активировать виртуальный аватар, управляя им движениями своих конечностей.

Однако не все было так гладко. Один из участников смог выполнить лишь два управляемых поворота перед тем, как проснуться, в то время как другой справился с 17 поворотами, хотя его ноги ненадолго онемели. Эти результаты демонстрируют, что хотя осознанное управление виртуальными объектами возможно, оно требует значительной тренировки и идеальных условий.

Исследователи подозревают, что с помощью дальнейших исследований и улучшения технологий сенсоров, подобные методы могут стать более надежными и доступными. Возможности для будущих разработок включают управление реальными физическими объектами, такими как роботы или дроны, и даже взаимодействие с умными домами из мира сновидений.

«Мы на грани создания совершенно новой области технологий», — отметил основатель REMspace Майкл Радуга. «Наши текущие разработки являются только началом, и в будущем они могут кардинально изменить наше понимание человеческих возможностей».

Следующим шагом для исследователей станет расширение экспериментов на более крупные и независимые группы, чтобы подтвердить и развить эти предварительные результаты. Возможно, в недалеком будущем управление виртуальными или даже реальными объектами из состояния сна станет нормой, создавая новые возможности для науки и технологий.

Пока что остается только вообразить, как бы это было — завести машину или включить кофе-машину прямо из мира сновидений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Мозг создает три копии воспоминаний, выяснили исследователи

31.01 / Мнение: Сцены с тонущего корабля

31.01 / Ученые разработали первое в мире устройство для дистанционного контроля разума

31.01 / Мнение «аналитика»: О трагедии всей Украины наглядно… А кто виноват?

31.01 / Артур Кларк предвидел почти всё – от искусственного интеллекта до удаленной работы

31.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Виноват Чубайс

31.01 / Ученые выяснили, что находится внутри Луны

31.01 / Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника

31.01 / Как осознанность может изменить ваше психическое здоровье и мотивацию

31.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Швеции убили поджигателя Коранов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика