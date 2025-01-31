Сновидения под контролем: Как осознанные сновидцы управляют виртуальными автомобилями во сне

Проблема управления реальностью и сновидениями перестает быть областью фантазий, благодаря новому исследованию, проведенному в рамках нейротехнологической компании REMspace. Исследователи утверждают, что, при должной тренировке, осознанные сновидцы могут управлять виртуальными объектами даже во сне.

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Осознанное сновидение, в котором человек осознает, что он спит и может контролировать свои действия в сне, давно интересует ученых. Но теперь новое исследование демонстрирует, что этот феномен может быть гораздо более интерактивным, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в Journal of Dream Research.

В рамках эксперимента, проведенного группой исследователей REMspace, пятеро добровольцев, в том числе два из самих исследователей, продемонстрировали способность управлять виртуальным автомобилем из состояния сна. С помощью специального оборудования, которое фиксировало микро-сокращения мышц, участники смогли реагировать на световые сигналы и избегать виртуальных препятствий.

Процесс обучения был уникален: участники сначала тренировались управлять виртуальной машиной с закрытыми глазами, реагируя на световые сигналы, а затем переносили этот навык в мир сновидений. Когда участники находились в стадии быстрого сна (REM), они могли активировать виртуальный аватар, управляя им движениями своих конечностей.

Однако не все было так гладко. Один из участников смог выполнить лишь два управляемых поворота перед тем, как проснуться, в то время как другой справился с 17 поворотами, хотя его ноги ненадолго онемели. Эти результаты демонстрируют, что хотя осознанное управление виртуальными объектами возможно, оно требует значительной тренировки и идеальных условий.

Исследователи подозревают, что с помощью дальнейших исследований и улучшения технологий сенсоров, подобные методы могут стать более надежными и доступными. Возможности для будущих разработок включают управление реальными физическими объектами, такими как роботы или дроны, и даже взаимодействие с умными домами из мира сновидений.

«Мы на грани создания совершенно новой области технологий», — отметил основатель REMspace Майкл Радуга. «Наши текущие разработки являются только началом, и в будущем они могут кардинально изменить наше понимание человеческих возможностей».

Следующим шагом для исследователей станет расширение экспериментов на более крупные и независимые группы, чтобы подтвердить и развить эти предварительные результаты. Возможно, в недалеком будущем управление виртуальными или даже реальными объектами из состояния сна станет нормой, создавая новые возможности для науки и технологий.

Пока что остается только вообразить, как бы это было — завести машину или включить кофе-машину прямо из мира сновидений.