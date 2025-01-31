Мнение: Сцены с тонущего корабля

Кино, на которое я обратил внимание поначалу исключительно ради моей любимицы Ани Чиповской, прославившейся блестящей ролью в «Оттепели». Чиповская, безусловно, одна из лучших актрис России, хотя и лучшая ее роль уже давненько прогремела. Как-никак, а больше 10 лет прошло, «Оттепель»-то – 2013 год. А у нас нынче, страшно сказать, 2025. 12 лет прошло.

Но, с другой стороны, когда еще авторы напишут что-то равное по глубине роли студентки-химфаковки из «Оттепели»? Увы, можно еще лет 10 ждать. А красавице Чиповской сниматься надо! Приходилось, понятное дело, снижать планку, соглашаться на всякую ерунду – лишь бы оставаться в обойме. Так что ей приходилось соглашаться на всякую ерунду в каких-то проходных фильмах, да еще в каких-то излишне фривольных постановках, видимо, чтобы иметь гарантию хоть какого-то зрительского интереса. А именно – роли с раздеванием. Не поверю, что это был какой-то заговор режиссеров: или соглашаться на роль с «клубничкой», или не возьмем тебя на роль вообще!

В общем, и здесь всё было по худшим образцам. Бедную Аню заманили в сериал с этим самым раздеванием, и даже – с половым актом! Фу, какая гадость. Чиповская играет девушку, вышедшую замуж за почти олигарха, хитрого мужичка себе на уме – и вот героиня Чиповской буквально одержима идеей родить ребенка от этого хитреца! У нее счетчик на телефоне, высчитывающий, день наиболее благоприятный для зачатия, она соглашается на эти самые акты в самых неожиданных местах и потом с замиранием сердца ждет – получилось или не получилось?! Кадры, безусловно, получаются весьма и весьма пикантные.

Словом, это сериал «Первый класс», все его действие происходит в Питере, и в нем три главных героини, питерские подружки, Таня, Аня и Лена. У всех троих свои дети 6 лет. Правда, Лена, которая как раз Чиповская, своего 6 –летки не имеет, но вместо этого у нее сын ее хитрована мужа, который прижил его со своей предыдущей женой. В общем, и Лена тоже в игре с этим самым жутко забавным бутузом Петей. И вот все три подруги хотят устроить своих детей в жутко крутую «гимназию» «Культурное наследие», и вскоре на этой почве напрочь переругаются и станут всячески делать друг другу подножки, лишь бы пропихнуть «своего» вперед…

В общем, на вид умеренно смешная комедия положений из жизни питерского «среднего класса» – то есть как бы классово родная постановка про «таких же, как мы» – ожидаемо обреченная на успех «легкая комедия». Про красивых живчиков на красивых ландшафтах, где у людей нет никаких проблем, жизнь прекрасна и безоблачна, и течет молоком и медом в сказочно прекрасных видах Санкт-Петербурга, единственном на всю Россию более-менее европейском городе.

И можно было бы посмотреть эту безделицу, а может – и плюнуть на нее и выключить, поскольку «легкие комедии из жизни среднего класса» уже давно навязли в зубах, и от них уже скулы сводит – из-за безмыслия и преобладающих тупых шуток. Вот только «Первый класс» совсем не так прост, как может показаться. Несмотря на водевильное начало, далее он лихо разворачивается в формате-минисериала (всего 8 серий). И все его как бы придуманные «проблемки» героев оборачиваются настоящими жизненными проблемами, с которыми непонятно, что делать.

Как ни странно, явная победа авторов – роль детей-шестилеток. Вопреки древней и неизбежной проблеме почти всех отечественных сериалов – в этот раз детишки подобраны прекрасно и играют просто потрясающе, как «сын» Петя, так и дочки каждой из подруг. Дети просто вытягивают – при том, что и вообще все взрослые девушки играют просто прекрасно. Но дети… Они как животные, они не играют – они просто живут. Задают планку «как надо».

И в итоге весь достаточно условный жанр вытягивается, и на экране идет уже просто жизнь, как она есть. Чем и покоряет «Первый класс» – какой-то правдивостью. Чиповская, безусловно, одна из лучших. Но и прочие девушки-подруги ведут свои партии безупречно. Как и Юлия Трунина – подруга Аня, и Марина Васильева – подруга Таня.

По фильму меж тем интересно, что почти все начальные условия оказываются блефом, пустой надеждой. «Элитная школа» в реальности оказывается одним лишь пустым фасадом аварийного старого здания, которое лишь прикидывается школой; в этой школе и директор не директор, и работать там некому; Департамент образования города – какая-то клоака аферистов, а три подруги – не те, за кого они себя выдают, и никакой дружбы меж ними нет, да и в личной жизни у всех троих «всё сложно».

А еще бы я отметил великолепную роль Елены Лядовой – играющую роль патентованной стервы, и как же она прекрасна! Елена Лядова – безусловное украшение сериала!

Словом, «Первый класс» – это реально первый класс, даже СУПЕР! Я бы смело присвоил им первое место, даже выше «Трассы». Поскольку «Первый класс» – это более цельное произведение, с гораздо более внятным «мессиджем». Действие «Первого класса» разворачивается, как можно понять по косвенным признакам, в 2023 году – и это более чем верно. Несмотря на соблюдение авторами правила «да и нет не говорите, черное и белое не называйте» – это фильм про Питер эпохи СВО, и, хотя на него нет ни малейшего намека – он показывает время, когда он снят. Время, когда всё разрушается и расползается прямо под руками.

Сцены с тонущего корабля – вот как можно было бы назвать «Первый класс». Корабль идет ко дну, а люди из всех сил пытаются делать вид, что всё в порядке. Увы, нет. Жизнь рушится, как и всё это «Культурное наследие», до которого, впрочем, тут не никакого дела.